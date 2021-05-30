Под Самарой погиб водитель грузовика, ремонтировавший пневмоподушку

В субботу, 29 мая, в с. Подъем-Михайловка Волжского района Самарской области погиб водитель грузовика, ремонтировавший машину.

По данным ПСС Самарской области, около кафе "Ветерок" мужчина ремонтировал пневмоподушку. Автомобиль необходимо было приподнять домкратом, но водитель не обеспечил надежное крепление. В результате домкрат сложился, а водителя зажало между рамой груженой машины и колесом. От полученных травм он скончался.

Для извлечения пострадавшего требовалась помощь спасателей. Они гидравлическим домкратом подняли автомобиль и извлекли мужчину. В 20:00 спасательные работы были завершены.