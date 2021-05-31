Лето в Самарской области начнется с дождей

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В начале рабочей недели в Самарской области с ростом атмосферного давления дожди постепенно прекратятся. Смена направления воздушных потоков в средней тропосфере с южного на западное будет способствовать поступлению более прохладного воздуха, пишет Приволжское УГМС.