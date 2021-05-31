БК "Самара" планирует заявиться в Единую лигу ВТБ в сезоне 2022/2023

Баскетбольный клуб "Самара" рассчитывает участвовать в Единой лиге ВТБ с сезона 2022/2023. Об этом в интервью "Самарскому обозрению" заявил президент региональной федерации баскетбола Владимир Аветисян.

"Что касается участия нашей мужской "Самары" в чемпионате Единой лиги ВТБ, то мы обсуждали эту тему с губернатором. Он нас поддержал, было решено, что этот год станет подготовительным к сезону- 2022/2023. Но решение о принятии команды в свой состав принимает сама лига. И надеюсь, что она распахнет свои двери для "Самары". Задача клуба, в попечительский совет которого я вхожу, - создать инфраструктуру, соответствующую требованиям лиги, а также гарантировать необходимый бюджет", сообщил Владимир Аветисян.

Он напомнил, что в Самаре сейчас нет арены, подходящей для проведения матчей уровня Единой лиги ВТБ, а новый Дворец спорта должен быть достроен во второй половине 2021 года.

Напомним, БК "Самара" подавал заявку в Единую лигу ВТБ в 2016 г., но она не была удовлетворена.