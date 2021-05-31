Castorama окончательно ушла из Самары

На месте гипермаркета Castorama в Самаре, расположенного на 18 км Московского шоссе (27а), открылся "Максидом". Сеть Castorama ушла из региона и в ближайшее время не собирается возвращаться. Впрочем, самарцам будет доступен интернет-магазин гипермаркета. Для доставки можно будет воспользоваться помощью курьерской службы.
"Магазин официально перешел под марку "Максидом" в 20-х числах мая 2021 года, - сообщили в пресс-службе гипермаркета Castorama. - "Касторамы" в Самаре больше не будет. Интернет-магазин останется, но товар будет находиться в Москве или в Одинцово. Доставка в Самару - транспортной компанией СДЭК".
В "Максидом" информацию подтвердили, отметив, что с 20 мая обновлен фасад и открыт новый филиал сети.
Планируется ли в дальнейшем возобновить работу филиала "Касторамы" в Самаре, неизвестно.
Напомним, магазин Castorama работал в Самаре с 2006 года и был первым в России. Осенью 2020 г. в СМИ распространилась информация о том, что DIY-ретейлер "Максидом" завершил сделку по покупке российского сегмента торговой сети Castorama у британской корпорации Kingfisher. Однако новый владелец не спешил закрывать магазин или проводить его ребрендинг, сообщив тогда, что предварительно изучит сильные и слабые стороны купленных торговых объектов.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет