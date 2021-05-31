Castorama окончательно ушла из Самары

На месте гипермаркета Castorama в Самаре, расположенного на 18 км Московского шоссе (27а), открылся "Максидом". Сеть Castorama ушла из региона и в ближайшее время не собирается возвращаться. Впрочем, самарцам будет доступен интернет-магазин гипермаркета. Для доставки можно будет воспользоваться помощью курьерской службы.

"Магазин официально перешел под марку "Максидом" в 20-х числах мая 2021 года, - сообщили в пресс-службе гипермаркета Castorama. - "Касторамы" в Самаре больше не будет. Интернет-магазин останется, но товар будет находиться в Москве или в Одинцово. Доставка в Самару - транспортной компанией СДЭК".

В "Максидом" информацию подтвердили, отметив, что с 20 мая обновлен фасад и открыт новый филиал сети.

Планируется ли в дальнейшем возобновить работу филиала "Касторамы" в Самаре, неизвестно.

Напомним, магазин Castorama работал в Самаре с 2006 года и был первым в России. Осенью 2020 г. в СМИ распространилась информация о том, что DIY-ретейлер "Максидом" завершил сделку по покупке российского сегмента торговой сети Castorama у британской корпорации Kingfisher. Однако новый владелец не спешил закрывать магазин или проводить его ребрендинг, сообщив тогда, что предварительно изучит сильные и слабые стороны купленных торговых объектов.