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ПСБ запустил сервис бесплатного подключения СБП для бизнеса, использующего R-Keeper, iiko и 1С

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ в партнерстве с компанией ООО Цифровые платежи - Joys запустил новый сервис для бизнеса "Легко и просто подключи СБП", позволяющий бесплатно настраивать сервис быстрых платежей на кассовых аппаратах.

Сервис оперативно интегрируется в кассовую технику таких производителей как R-Keeper, iiko и 1С, специализирующихся на ресторанном бизнесе и торговле.

"Мы как банк-эквайер видим большие перспективы данного решения для предпринимателей, особенно тех, кто работает в сфере быстрого общественного питания, так как, во-первых, сервис повышает удобство использования СБП, а во-вторых, позволяет сократить расходы на услуги эквайринга в пять раз при гарантированной ставке до 0,7% за операцию, так как торгово-сервисные предприятия могут не платить за обслуживание POS-терминалов для приема платежей. При этом вся интеграция сервиса осуществляется нашим партнером - компанией Joys - абсолютно бесплатно", - отмечает Никита Хомутов, директор департамента эквайринга ПСБ.

"Joys (ООО Цифровые платежи) предлагает инновационные, выгодные и наиболее удобные решения для бизнеса. Именно поэтому мы интегрировали модуль СБП непосредственно в кассовое программное обеспечение - это позволяет начать быстро принимать платежи без дополнительного обучения кассиров, продолжая работать в привычной логике продаж. СБП дополняет текущие платежные методы и расширяет возможности бизнеса в автоматизации маркетинговых программ и привлечении новых клиентов. С Joys и банком ПСБ подключение к СБП бесплатно, удобно, просто и перспективно", - Андрей Михайлишин, генеральный директор ООО "Цифровые платежи".

Подключить сервис "Легко и просто подключи СБП" можно, оставив заявку на сайте ПСБ.

Гид потребителя

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