Россельхозбанк запускает акцию "Жаркий процент" по вкладу "Доходный" с возможностью размещения средств до 6% годовых. Максимальная ставка действует при условии открытия вклада на срок три года. Акция стартует 28 мая 2021 года.
Специальное предложение будет доступно до 31 июля 2021 года включительно. В период действия акции можно открыть вклад в рублях РФ на срок один или три года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Ставка по вкладу составляет 5 и 6% годовых, соответственно, в зависимости от выбранного клиентом срока вклада. Минимальная сумма размещения средств во вклад всего от 3 тыс. рублей. Акционным предложением можно воспользоваться как в дистанционных каналах обслуживания, так и в офисе банка.
"Россельхозбанк улучшает условия сберегательных продуктов и предлагает воспользоваться выгодным предложением. Сейчас для наших клиентов доступна возможность открыть вклад "Доходный" на длительный срок по максимально привлекательной ставке. Это отличный шанс сохранить и приумножить свои средства", - сообщает руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.
Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте rshb.ru.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.