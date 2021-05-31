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Россельхозбанк запускает акцию "Жаркий процент"

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк запускает акцию "Жаркий процент" по вкладу "Доходный" с возможностью размещения средств до 6% годовых. Максимальная ставка действует при условии открытия вклада на срок три года. Акция стартует 28 мая 2021 года.

Специальное предложение будет доступно до 31 июля 2021 года включительно. В период действия акции можно открыть вклад в рублях РФ на срок один или три года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Ставка по вкладу составляет 5 и 6% годовых, соответственно, в зависимости от выбранного клиентом срока вклада. Минимальная сумма размещения средств во вклад всего от 3 тыс. рублей. Акционным предложением можно воспользоваться как в дистанционных каналах обслуживания, так и в офисе банка.

"Россельхозбанк улучшает условия сберегательных продуктов и предлагает воспользоваться выгодным предложением. Сейчас для наших клиентов доступна возможность открыть вклад "Доходный" на длительный срок по максимально привлекательной ставке. Это отличный шанс сохранить и приумножить свои средства", - сообщает руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте rshb.ru.

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