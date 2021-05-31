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Футбол Спорт

СМИ: "Крылья Советов" арендуют полузащитника Артема Тимофеева

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Полузащитник Артем Тимофеев, права на которого принадлежат "Спартаку", в летнее трансферное окно, вероятно, уйдет в "Крылья Советов", пишет bookmaker-ratings.ru.

Прошлый сезон 27-летний футболист провел на правах аренды в "Ахмате" (26 матчей в РПЛ, статистика — 3 гола плюс 3 голевые передачи), и сейчас самарские "Крылья", которые вернулись в РПЛ, намерены взять футболиста в аренду.

Ранее Тимофеев (сезон 19/20) уже играл на правах аренды в Самаре, где за год провел 21 матч.

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