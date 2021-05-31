СМИ: "Крылья Советов" арендуют полузащитника Артема Тимофеева

Полузащитник Артем Тимофеев, права на которого принадлежат "Спартаку", в летнее трансферное окно, вероятно, уйдет в "Крылья Советов", пишет bookmaker-ratings.ru.
Прошлый сезон 27-летний футболист провел на правах аренды в "Ахмате" (26 матчей в РПЛ, статистика — 3 гола плюс 3 голевые передачи), и сейчас самарские "Крылья", которые вернулись в РПЛ, намерены взять футболиста в аренду.
Ранее Тимофеев (сезон 19/20) уже играл на правах аренды в Самаре, где за год провел 21 матч.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))