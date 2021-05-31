Самарский минстрой планирует установить новый норматив по машино-местам

Министерство строительства Самарской области в 2021 году планирует установить региональный показатель минимально допустимого количества машино-мест для объектов жилой застройки.

"Целевое значение этого показателя, как и применяемая методика, будут проходить процедуру профессионально-общественного обсуждения, в том числе в рамках Градостроительного совета при губернаторе Самарской области", - указывается в материалах к отчету о деятельности правительства региона перед депутатами губернской думы.

При этом отмечается, что оптимальной является привязка минимально допустимого количества машино-мест не к количеству квартир, а к общей площади квартир.

В пример приводятся нормативы градостроительного проектирования Санкт-Петербурга, Воронежской области, Екатеринбурга, где установлен показатель одно машино-место на 80 кв. м общей площади квартир, в Казани этот показатель составляет одно машино-место на 75 кв. м общей площади квартир.

Напомним, сейчас в Самаре действует норматив одно машино-место на одну квартиру. При этом заинтересованные компании обращаются в комиссию по застройке и землепользованию за отклонением по данному параметру.