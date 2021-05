Банк "Открытие" стал победителем премии "Серебряный Меркурий"

Два проекта банка "Открытие" стали победителями и лауреатами одной из самых престижных международных премий в области рекламы и маркетинговых коммуникаций "Серебряный Меркурий" в четырех номинациях.

Проект #Немаловажный, реализованный банком "Открытие" совместно с Национальной медиа-группой, победил в номинации BEST B2B MARKETING CAMPAIGN / "Лучшая реализация маркетинговой кампании B2B". Кроме того, он завоевал серебро в номинации BEST CAUSE MARKETING CAMPAIGN / "Лучшая социально ориентированная маркетинговая кампания" и бронзу в номинации BEST INTEGRATED MARKETING CAMPAIGN / "Лучшая интегрированная маркетинговая кампания".

ТикТок-челлендж "Порадуй Маму", запущенный с коммуникационным агентством "Апрель", стал бронзовым призером премии в номинации BEST SOCIAL MEDIA CAMPAIGN / "Лучшая кампания в социальных медиа".

Социальный проект #Немаловажный в поддержку малого и среднего бизнеса запущен в 2020 году банком "Открытие" совместно с "Национальной Медиа Группой".

Ключевой особенностью проекта стала возможность для предпринимателей в разгар пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений в экономике бесплатно прорекламировать свои продукты или услуги на ТВ. Эфирное время предоставлял и оплачивал банк "Открытие". Партнером проекта был выбран холдинг "Национальная Медиа Группа", который объединяет как телевизионные, так и диджитал-каналы. Таким образом, используя ресурсы НМГ, банк "Открытие" смог предоставить каждому предпринимателю возможность обратиться именно к своей аудитории, сохранить прежних и найти новых покупателей своих товаров и услуг.

В рамках инициативы также был создан аккаунт @nemalovazhny в Instagram, где все желающие могли найти информацию об участниках проекта, включая их контакты и сайты компаний. Благодаря этому предприниматели получали широкую известность и могли привлечь внимание потребителей.

Участие в проекте было бесплатным для компаний МСБ - клиентов любых банков, а не только банка "Открытие".

ТикТок-челлендж "Порадуй Маму" был приурочен к Дню матери, который в России отмечают в последнее воскресенье ноября. С 29 ноября по 5 декабря 2020 года банк предложил всем желающим снять ролик с музыкальным поздравлением своим мамам на мелодию официального джингла. По условиям акции нужно было показать, как вы в детстве не слушали маму, а теперь с удовольствием следуете ее советам. Победители получили 30000 рублей на карту Opencard на подарок маме с кешбэком до 11% и другие призы. ТикТок челлендж набрал 1 миллиард просмотров, участники разместили 1,2 миллиона оригинальных видео.