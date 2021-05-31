Банк "Открытие" стал победителем премии "Серебряный Меркурий"

Два проекта банка "Открытие" стали победителями и лауреатами одной из самых престижных международных премий в области рекламы и маркетинговых коммуникаций "Серебряный Меркурий" в четырех номинациях.
Проект #Немаловажный, реализованный банком "Открытие" совместно с Национальной медиа-группой, победил в номинации BEST B2B MARKETING CAMPAIGN / "Лучшая реализация маркетинговой кампании B2B". Кроме того, он завоевал серебро в номинации BEST CAUSE MARKETING CAMPAIGN / "Лучшая социально ориентированная маркетинговая кампания" и бронзу в номинации BEST INTEGRATED MARKETING CAMPAIGN / "Лучшая интегрированная маркетинговая кампания".
ТикТок-челлендж "Порадуй Маму", запущенный с коммуникационным агентством "Апрель", стал бронзовым призером премии в номинации BEST SOCIAL MEDIA CAMPAIGN / "Лучшая кампания в социальных медиа".
Социальный проект #Немаловажный в поддержку малого и среднего бизнеса запущен в 2020 году банком "Открытие" совместно с "Национальной Медиа Группой".
Ключевой особенностью проекта стала возможность для предпринимателей в разгар пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений в экономике бесплатно прорекламировать свои продукты или услуги на ТВ. Эфирное время предоставлял и оплачивал банк "Открытие". Партнером проекта был выбран холдинг "Национальная Медиа Группа", который объединяет как телевизионные, так и диджитал-каналы. Таким образом, используя ресурсы НМГ, банк "Открытие" смог предоставить каждому предпринимателю возможность обратиться именно к своей аудитории, сохранить прежних и найти новых покупателей своих товаров и услуг.
В рамках инициативы также был создан аккаунт @nemalovazhny в Instagram, где все желающие могли найти информацию об участниках проекта, включая их контакты и сайты компаний. Благодаря этому предприниматели получали широкую известность и могли привлечь внимание потребителей.
Участие в проекте было бесплатным для компаний МСБ - клиентов любых банков, а не только банка "Открытие".
ТикТок-челлендж "Порадуй Маму" был приурочен к Дню матери, который в России отмечают в последнее воскресенье ноября. С 29 ноября по 5 декабря 2020 года банк предложил всем желающим снять ролик с музыкальным поздравлением своим мамам на мелодию официального джингла. По условиям акции нужно было показать, как вы в детстве не слушали маму, а теперь с удовольствием следуете ее советам. Победители получили 30000 рублей на карту Opencard на подарок маме с кешбэком до 11% и другие призы. ТикТок челлендж набрал 1 миллиард просмотров, участники разместили 1,2 миллиона оригинальных видео.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.