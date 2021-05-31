Парень из Самарской области грыз клей, чтобы украсть золотую цепочку знакомой

В Сызрани Самарской области направили в суд уголовное дело обвиняемого в краже золотого украшения, сообщает региональное ГУ МВД.

В марте 2020 г. 19-летняя жительница города после прогулки обнаружила пропажу ювелирного украшения, которое носила не снимая. Девушка рассказала полицейским, что гуляла со знакомыми, они замерзли и зашли погреться в подъезд, а когда выходили, цепочки с крестом на ней уже не было. При этом потерпевшая отметила, что замок цепочки был "закреплен" суперклеем. Другие участники прогулки пояснили, что один из мужчин проявлял к заявительнице активный интерес, который девушка поощряла.

Следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража, сопряженная с причинением значительного ущерба").

Вскоре недалеко от подъезда в кустах оперативники обнаружили потерянную цепочку. Эксперты обнаружили на ней остатки клея и механическое повреждение замка.

В итоге под подозрение подпал 18-летний парень. Молодой человек не отрицал вину и рассказал, что, пользуясь благосклонностью девушки, в подъезде обнял ее и целовал в шею. Во время одного из таких объятий он разгрыз клей на замке и незаметно снял украшение. Когда потерпевшая сказала, что собирается в полицию, парень испугался и выбросил похищенное в кусты.