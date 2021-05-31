Виктор Кудряшов поручил министерству спорта ускорить ввод в эксплуатацию "МТЛ Арена-2"

В понедельник, 31 мая, на оперативном совещании в правительстве Самарской области обсудили вопросы реализации региональных составляющих национальных и федеральных проектов в регионе.

Отдельно участники оперативного совещания остановились на ходе реализации региональных составляющих нацпроекта "Демография". Как рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, для реализации мероприятий проекта "Старшее поколение" в области действует гериатрическая служба, которая включает гериатрический центр, 4 отделения, 36 кабинетов, 160 коек.

В настоящее время формируется круглосуточная бригада для лечения переломов шейки бедра, которая войдет в систему оказания помощи гериатрическим пациентам. Еще одно направление работы — вакцинация от пневмококковой инфекции.

За четыре месяца текущего года медицинскими организациями проведено 669 процедур ЭКО в рамках базовой программы ОМС. Количество родов после ЭКО с начала года — 178, родилось 214 детей. 1276 женщин прошли доабортное консультирование (100% от числа обратившихся), от прерывания беременности отказались 274 женщин (21,5%).

В этом году планируется ввести в строй 10 детских садов. Два из них — в микрорайоне "Кошелев" и в г. о. Чапаевск — уже в июле. В августе — детский сад в Южном городе, в ноябре — детский сад в Ставропольском районе. Еще пять учреждений дошкольного образования планируются к вводу в декабре текущего года — в Жигулевске, Тольятти, Красноярском районе и два в Самаре (один детский сад в составе школы на 5-й просеке).

Министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский рассказал, что в рамках проекта "Спорт — норма жизни" запланировано к вводу в текущем году два объекта — легкоатлетический манеж в Тольятти (готовность - 70%) и Дворец спорта в Самаре (готовность - 67%).

Председатель облправительства обратил внимание министров и руководителей муниципалитетов, что подготовку к эксплуатации объектов, которые планируются к сдаче, необходимо начинать заранее: "Нельзя допускать, чтобы после сдачи объекта реально функционировать он начал только через полгода. Нужно максимально сократить этот срок".

Кроме того, первый вице-губернатор поручил министерству спорта ускорить ввод в эксплуатацию еще одного объекта — "МТЛ Арена-2".

"Национальный проект "Демография" — комплексный, масштабный, один из самых финансовоемких из всех национальных проектов. Поэтому нам очень важно добиться исполнения целевых показателей, обеспечить освоение средств", — подвел итог Виктор Кудряшов.