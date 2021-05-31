Виктор Кудряшов поручил министерству спорта ускорить ввод в эксплуатацию "МТЛ Арена-2"

В понедельник, 31 мая, на оперативном совещании в правительстве Самарской области обсудили вопросы реализации региональных составляющих национальных и федеральных проектов в регионе.
Отдельно участники оперативного совещания остановились на ходе реализации региональных составляющих нацпроекта "Демография". Как рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, для реализации мероприятий проекта "Старшее поколение" в области действует гериатрическая служба, которая включает гериатрический центр, 4 отделения, 36 кабинетов, 160 коек.
В настоящее время формируется круглосуточная бригада для лечения переломов шейки бедра, которая войдет в систему оказания помощи гериатрическим пациентам. Еще одно направление работы — вакцинация от пневмококковой инфекции.
За четыре месяца текущего года медицинскими организациями проведено 669 процедур ЭКО в рамках базовой программы ОМС. Количество родов после ЭКО с начала года — 178, родилось 214 детей. 1276 женщин прошли доабортное консультирование (100% от числа обратившихся), от прерывания беременности отказались 274 женщин (21,5%).
В этом году планируется ввести в строй 10 детских садов. Два из них — в микрорайоне "Кошелев" и в г. о. Чапаевск — уже в июле. В августе — детский сад в Южном городе, в ноябре — детский сад в Ставропольском районе. Еще пять учреждений дошкольного образования планируются к вводу в декабре текущего года — в Жигулевске, Тольятти, Красноярском районе и два в Самаре (один детский сад в составе школы на 5-й просеке).
Министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский рассказал, что в рамках проекта "Спорт — норма жизни" запланировано к вводу в текущем году два объекта — легкоатлетический манеж в Тольятти (готовность - 70%) и Дворец спорта в Самаре (готовность - 67%).
Председатель облправительства обратил внимание министров и руководителей муниципалитетов, что подготовку к эксплуатации объектов, которые планируются к сдаче, необходимо начинать заранее: "Нельзя допускать, чтобы после сдачи объекта реально функционировать он начал только через полгода. Нужно максимально сократить этот срок".
Кроме того, первый вице-губернатор поручил министерству спорта ускорить ввод в эксплуатацию еще одного объекта — "МТЛ Арена-2".
"Национальный проект "Демография" — комплексный, масштабный, один из самых финансовоемких из всех национальных проектов. Поэтому нам очень важно добиться исполнения целевых показателей, обеспечить освоение средств", — подвел итог Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.