Экс-замглавы самарского минтранса ищут в Мордовии для привлечения к субсидиарке

ООО "СБК Уран" пытается привлечь к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ЗАО "Волгоспецстрой" бывшего заместителя министра транспорта Самарской области Людмилу Чернову.

Напомним, московское "СБК Уран" (через третьих лиц подконтрольно Сбербанку России) ранее заявило о намерении привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших ЗАО "Волгоспецстрой", которое строило Кировский мост. Среди ответчиков по делу - экс-депутат Самарской губернской думы и бывший руководитель общества Алексей Чигенев, министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин и другие. Сумма требований составляет 489,4 млн рублей.

Как рассказал представитель истца, минтранс необоснованно перечислил компании без банковской гарантии аванс в 900 млн руб. по госконтракту, связанному со строительством моста. В результате этих действий бюджету был причинен ущерб на сумму 669 млн рублей. По этому факту в 2017 г. возбудили уголовное дело по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Сейчас, по словам источника Волга Ньюс, это дело приостановлено за неустановлением подозреваемых лиц.

Получив аванс, генподрядчик закредитовался, в том числе на пополнение оборотных средств. На этот момент "Волгоспецстрой" фактически был банкротом, считает истец. По словам представителя "СБК Уран", госконтракт был убыточен для "Волгоспецстроя", и организация не могла его исполнить. Истец вменяет в вину контролирующим предприятие лицам ряд решений, которые привели к банкротству.

К числу таких контролирующих лиц "дочка" Сбербанка относит министра Ивана Пивкина и его бывшего заместителя Людмилу Чернову. По данным незаинтересованных лиц, министр фактически руководил обществом и участвовал в его деятельности. Тот факт, что на "Волгоспецстрое" действовали по указаниям Пивкина, не отрицает в показаниях и экс-директор общества Данил Балялин и сама Чернова.

"Мы исходим из негативной презумпции, что это - контролирующее лицо, которое получало какую-то выгоду", - заявил представитель истца на заседании суда 31 мая. Из показаний по уголовному делу следует, что министру было важно достроить Кировский мост из карьерных соображений.

Чернова же подписывала некоторые документы по перечислению и расходованию денег. Кроме того, министерство не принимало мер по возврату суммы ущерба, которую списали после завершения банкротства.

На заседании 31 мая экс-замминистра не явилась. По данным истца, она проживает в Саранске.

В числе соответчиков - также бывшие гендиректоры "Волгоспецстроя" Данил Балялин и Александр Борисов. По словам представителя истца, они, зная о финансовом положении на предприятии, обязаны были подать заявление о банкротстве. В то же время усугублялась долговая нагрузка - банки продолжали начислять проценты по кредитам, исполнялся убыточный контракт.

Убытки предприятия, по мнению "СБК Уран", маскировались активом на балансе в виде незавершенного производства (НЗП) стоимостью более 1 млрд рублей. Что представляет собой это НЗП - неизвестно, но оно составляло 67-70% баланса общества и числилось до 2018 г., после чего конкурсный управляющий списал его. "Исключение из конкурсной массы данного актива свидетельствует о том, что данный актив невозможно реализовать. Полная невозможность реализации актива может иметь место только при его отсутствии", - считает истец.

"Дочка" Сбербанка приходит к выводу, что 1 млрд руб. потенциально мог быть похищен. "Когда конкурсный управляющий проводил инвентаризацию, то указывал, что НЗП в полном объеме нет. Конкурсный управляющий в своем отзыве пишет, что причиной отсутствия отражения НЗП служило его фактическое отсутствие. В балансе были отражены некие физические работы, которые можно оценить как дорожное полотно, согласно инвентаризации. Выехав на место, дорожного полотна, которое якобы было выполнено какими-то подрядчиками, не обнаружили", - прокомментировал представитель "СБК Уран".

В качестве соответчика компания привлекает бывшего бухгалтера "Волгоспецстроя" Марину Питько. Отдельный иск об убытках подан к конкурсному управляющему, который не предпринял попыток установить НЗП и привлечь к ответственности контролирующих лиц.