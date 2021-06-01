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Банки Финансы

"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг банка "Открытие" до ruАА

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности банка "Открытие" на одну ступень до уровня ruАА со стабильным прогнозом.

По оценке агентства повышение рейтинга связано с улучшением качества активов вследствие снижения объема проблемных и непрофильных активов на балансе банка.

Новый кредитный рейтинг "Открытия" обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, комфортной позицией по капиталу при приемлемом уровне рентабельности, адекватными оценками качества активов и ликвидной позиции, а также приемлемой оценкой корпоративного управления. Ключевое позитивное влияние на рейтинг оказывает поддержка со стороны собственника, а также статус системно значимого банка и связанная с этим высокая вероятность поддержки со стороны федеральных органов власти.

В своем заключении "Эксперт РА" отмечает, что умеренно высокая оценка рыночных позиций банка "Открытие" обусловлена широкой географией, масштабами и активными темпами роста его бизнеса. Активы банка за 2018–2020 гг. выросли на 46% против 32% в среднем по рынку за аналогичный период.

Комфортная позиция по капиталу при приемлемой операционной эффективности, по мнению рейтингового агентства, определяется тем, что на фоне активного роста кредитного портфеля банк поддерживает комфортный запас капитала. Его уровень остается достаточным как для покрытия потенциальных убытков, так и дальнейшего наращивания активов под риском.

Повышена оценка качества активов банка "Открытие" с приемлемой на адекватную, поскольку кредитная организация существенно снизила за год долю непрофильных активов на своем балансе — со 103% капитала на 1 января 2020 года до 43% капитала на 1 апреля 2021 года, по оценке "Эксперт РА". Доля проблемных кредитов (stage 3 и POCI) снизилась до 7,9% на 1 апреля 2021 года (9,2% на 1 января 2020 года). При этом отмечается комфортный уровень покрытия резервами проблемных кредитов (89% на 1 апреля 2021 года).

Корпоративный кредитный портфель банка, по мнению агентства, характеризуется удовлетворительной отраслевой диверсификацией. Положительное влияние на риск-профиль банка оказывает высокое кредитное качество контрагентов на рынке межбанковских кредитов и портфеля ценных бумаг.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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