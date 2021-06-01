Названа причина остановки конвейера АвтоВАЗа

Причиной того, что АвтоВАЗ на два дня остановил выпуск некоторых моделей автомобилей, стала задержка поставок с заводов Bosch. Об этом на заседании Самарской губернской думы 1 июня сообщил первый вице-губернатор - председатель правительства области Виктор Кудряшов.

"Bosch не поставил определенные компоненты из-за того, что из Малайзии на немецкие заводы не пришли микросхемы", - рассказал депутатам глава регионального правительства.

Напомним, ранее в пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что 2 и 3 июня будет остановлено производство автомобилей на сборочных линиях №1 (автомобили на платформе B0) и №5 (производство Granta) из-за недостатка поставок некоторых комплектующих.