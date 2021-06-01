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Экология Общество

На территории новой школы на 5-й просеке посадили деревья

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 мая, в недавно построенной школе №26 в Самаре прошла экологическая акция "Семейное дерево". Будущие ученики вместе с родителями, учителями, депутатами, представителями городской администрации и общественниками сажали деревья на территории образовательного учреждения.

Фото: пресс-службы гордумы Самары

Первый корпус школы был сдан в конце декабря 2020 года. Учебные занятия начнутся с 1 сентября, но уже с апреля в школе проводятся мероприятия, работают кружки и секции дополнительного образования. Сейчас активно ведется благоустройство территории. В рамках акции "Семейное дерево" было высажено 33 саженца.

Председатель думы Самары Алексей Дегтев рассказал, что теперь на территории школы будут расти липы, каштаны и красные дубы. Саженцы выращены в питомниках Самарской области. Депутат отметил, что вопрос озеленения на этой территории актуален: часть здешних деревьев пришлось вырубить в процессе строительства школы, и это вызывало беспокойство местных жителей.

"Справедливости ради стоит отметить, что здесь было много старых и больных деревьев. Но если говорить в целом (а я был здесь на всех этапах), зеленые насаждения при проектировании и строительстве сохранили по максимуму, - отметил спикер гордумы. - И сегодня сюда пришли неравнодушные люди - родители с детьми, учителя, депутаты, представители городской и районной администрации, общественники, - чтобы высадить молодые саженцы. Это доказывает, что совместными усилиями мы можем решить любую задачу!"

Среди участников акции - семья Гущиных. Дочка Юлианы и Владимира, Ульяна, 1 сентября станет первоклассницей новой школы.

"Узнав, что на территории школы будут сажать деревья, мы решили, что непременно придем, чтобы принять в этом участие, - рассказала Юлиана. - Когда ребенок будет оканчивать школу, думаю, она непременно вспомнит этот момент - как сажала вместе с нами семейное дерево возле своей любимой школы".

Девочка с удовольствием приняла участие в посадке деревьев. "Сегодня здесь главный - наш папа, потому что он сильный!" - сказала она.

Гущины поделились впечатлениями от новой школы: "Мы были на общем собрании, нам показали школу, очень понравилась - современная, классы светлые, все хорошо оборудовано. Мы очень рады, что в нашем районе построили такую школу! Мы так ее ждали!"

Спикер гордумы Алексей Дегтев добавил: "Уже сегодня здесь заключены договоры о сотрудничестве с социальными партнерами: это и секция единоборств, и секции по игровым видам спорта, в том числе по теннису. Нашли здесь свою нишу и ребята из команды "Крылья мечты", которые имеют серьезные проблемы со здоровьем, но делают успехи в занятиях футболом. В декабре 2021 года мы ждем завершения строительства второго корпуса на 850 мест, в котором также будет располагаться дошкольное отделение еще на 75 детей. Вот такой будет на 5-й просеке уникальный островок детства!"

Подробнее об экологической акции "Семейное дерево" в школе №26 читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" в среду, 2 июня.

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