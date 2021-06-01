Чистая прибыль банка "Открытие" за январь-апрель 2021 года по РСБУ составила 34,5 млрд рублей

По итогам первых четырех месяцев 2021 года банк "Открытие" заработал 34,5 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета по сравнению с 8,9 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
Ключевые показатели банка за апрель 2021 года*:
Активы банка в апреле увеличились на 7,7%, или на 205 млрд рублей. Рост обеспечен увеличением кредитного портфеля и портфеля межбанковских кредитов.
Кредитный портфель банка до вычета резервов за апрель увеличился на 62 млрд рублей (+3,3%). Рост объема кредитов юридическим лицам за апрель 2021 года составил 46 млрд рублей (+3,5%). Кредитный портфель физических лиц увеличился на 15 млрд рублей (+2,9%).
В апреле 2021 года банк выдал 133 млрд рублей кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса, что в 3,3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Объем выданных розничных кредитов в апреле 2021 года составил 33 млрд рублей, что в 3,2 раза выше, чем годом ранее.
Совокупный объем размещенных межбанковских кредитов и обратного РЕПО за апрель увеличился на 130 млрд рублей (+96,8%). Динамика обусловлена целями управления ликвидностью.
Средства клиентов в апреле выросли на 149 млрд рублей (+7,6%) преимущественно за счет юридических лиц (рост на 134 млрд рублей, или +13,3%).
Чистая прибыль банка "Открытие" за апрель 2021 года составила 8,6 млрд рублей.
Комментарии по динамике ключевых показателей банка за четыре месяца 2021 года:
За четыре месяца 2021 года активы банка "Открытие" выросли на 274 млрд рублей (+10,6%) до 2,9 трлн рублей.
Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 217 млрд рублей (+12,9%) до 1,9 трлн рублей. Доля кредитного портфеля в активах выросла до 58% на 1 мая 2021 года (56% на 1 января 2021 года).
Кредитный портфель юридических лиц увеличился на 173 млрд рублей (+14,6%) до 1,4 трлн рублей. Объем выданных за 4 месяца 2021 года кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса составил 450 млрд рублей, что на 58,1% выше, чем за аналогичный период 2020 года.
Рост розничного кредитного портфеля составил 44 млрд рублей (+8,8%) до 539 млрд рублей. С начала 2021 года банк выдал 109 млрд рублей розничных кредитов, что на 29% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средства клиентов за четыре месяца 2021 года увеличились на 203 млрд рублей (+10,6%) до 2,11 трлн рублей за счет роста средств корпоративных клиентов на 196 млрд рублей (+20,8%) до 1 137 млрд рублей. Средства физических лиц на 1 мая составили 978 млрд рублей (+0,8% с начала года). По состоянию на 1 мая 2021 года доля текущих счетов в средствах клиентов составила 45,4% (39,1% на 1 января 2021).
Чистая прибыль банка по итогам четырех месяцев 2021 года составила 34,5 млрд рублей (8,9 млрд рублей годом ранее).
Доходы банка от регулярной деятельности (чистые процентные и чистые комиссионные доходы) за четыре месяца 2021 года составили 36,0 млрд рублей, что на 40% превышает показатель прошлого года.
Прочие доходы банка за четыре месяца 2021 года составили 26,7 млрд рублей, включая дивиденды от дочерних компаний и возмещение убытков по мировому соглашению о регулировании споров в отношении бывших собственников ПАО БИНБАНК и АО "РОСТ БАНК".
Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 63,9 млрд рублей против 35,6 млрд рублей годом ранее.
Операционные расходы за четыре месяца 2021 года остались на уровне прошлого года (22,8 млрд).
Регуляторный капитал банка с начала года увеличился на 23 млрд рублей (+7%) до 359 млрд рублей.
Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк "Открытие" соблюдает с существенным запасом: по сравнению с началом года значение Н1.0 остается на высоком уровне 13,9% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок). Увеличение норматива Н1.0 с начала года составляет +0,02 п.п. - эффект от роста активов на +11% и увеличения прибыли за период.
* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка "Открытие" на неконсолидированной основе.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.