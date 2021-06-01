Безработная самарчанка взяла кредит на 840 тыс. руб., чтобы "инвестировать"

В Самаре мошенники обманули 44-летнюю безработную местную жительницу, сообщает региональное ГУ МВД.

24 мая женщине позвонили с московского номера, собеседник назвался представителем школы инвестирования. В результате разговора самарчанка установила мобильное приложение, после чего ей стали названивать другие "брокеры" и советовать срочно купить "растущие в цене" акции.

Позже женщина оформила несколько кредитов на 840 тыс. руб. и перевела их на указанный мошенниками счет. Вернуть деньги через приложение она не смогла.

Полицейские просят жителей Самарской области быть бдительными и остерегаться мошенников, предлагающих обогатиться с помощью сомнительных банковских операций.