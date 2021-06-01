Безработная самарчанка взяла кредит на 840 тыс. руб., чтобы "инвестировать"

В Самаре мошенники обманули 44-летнюю безработную местную жительницу, сообщает региональное ГУ МВД.
24 мая женщине позвонили с московского номера, собеседник назвался представителем школы инвестирования. В результате разговора самарчанка установила мобильное приложение, после чего ей стали названивать другие "брокеры" и советовать срочно купить "растущие в цене" акции.
Позже женщина оформила несколько кредитов на 840 тыс. руб. и перевела их на указанный мошенниками счет. Вернуть деньги через приложение она не смогла.
Полицейские просят жителей Самарской области быть бдительными и остерегаться мошенников, предлагающих обогатиться с помощью сомнительных банковских операций.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!