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Россельхозбанк откроет "Школу фермера" более чем в 40 регионах России

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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31 мая в 15 регионах России торжественно завершилось обучение в "Школе фермера" Россельхозбанка. На видеоконференции с регионами председатель правления банка Борис Листов объявил, что РСХБ решил масштабировать образовательный проект и до конца года открыть его более чем в 40 субъектах Федерации.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Россельхозбанк впервые открыл "Школу фермера" 1 сентября 2020 года в Ставропольском крае, Московской, Новосибирской областях и Башкортостане. Вторая волна обучения охватила Брянскую, Волгоградскую, Кемеровскую, Курскую, Новосибирскую, Орловскую, Саратовскую, Свердловскую, Тамбовскую, Тюменскую области, Башкортостан, Татарстан, Ставропольский край, Удмуртию и Чувашию. Участниками первого потока стали 114 человек, второго - 352.

"Школа фермера" - это путевка в профессию, очень нужную для нашей страны. Важно, чтобы фермеров в России становилось как можно больше, а их роль в жизни страны возрастала. Именно поэтому мы решили продолжить проект "Школа фермера". Уже через несколько месяцев, в сентябре, Россельхозбанк запустит третью волну обучения в "Школе фермера". А чуть позже - и четвертый поток. Мы планируем, что до конца года обучением в "Школе фермера" будет охвачено более 40 регионов и будет подготовлено еще более 1200 фермеров", - сказал Борис Листов.

"Школа фермера" - это общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров в сфере АПК. Слушатели проходят теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; получают практические знания на ведущих сельхозпредприятиях, учатся сотрудничать с крупными холдингами.

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