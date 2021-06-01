РГС Банк запустил мобильный банк для бизнеса

РГС Банк запустил мобильное приложение "РГС Банк Бизнес", работающее на платформах iOS и Android. Сервис создан специально для предпринимателей и позволяет иметь круглосуточный доступ к своим финансам и управлять счетом компании из любой точки мира.

Приложение разработано совместно с компанией BSS - одним из ведущих российских разработчиков и интеграторов ПО в области дистанционного банковского обслуживания, речевых технологий и кибербезопасности. Мобильный банк отличает современный дизайн в автомобильной тематике, соответствующий бизнес-стратегии РГС Банка как банка для автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса.

В приложении реализованы самые востребованные финансовые сервисы и продукты. Пользователям доступен широкий спектр операций по управлению своими счетами: проведение быстрых платежей в два клика (в том числе бюджетных и ЖКХ), отправка реквизитов счета, проверка контрагентов, формирование выписок по счетам, полный доступ к управлению счетом, финансовая аналитика, оформление депозитов. Также в мобильном банке пользователи могут получить информацию о расположении отделений и банкоматов и создать запрос на получение консультации специалистов банка по почте или в режиме звонка.

Подтверждение операций в приложении осуществляется с помощью одноразового пароля в виде смс-кода. Программа синхронизирована с интернет-банком, что позволяет просматривать историю операций по счету, проведенных в обеих системах дистанционного банковского обслуживания РГС Банка, а также подписывать и отправлять в мобильном банке платежные документы, созданные в системе ДБО "РГС Банк Бизнес". Приложение также предусматривает возможность работы в разных браузерах Интернета.

Пользоваться мобильным приложением для бизнеса клиенты РГС Банка могут сразу после открытия счета в Банке. Скачать приложение можно в AppStore и Play Маркет, а также в один клик с помощью QR-кода на странице сайта.

"2020 год доказал важность диджитализации во всех сферах банковского бизнеса. Оперативное и качественное управление финансами при этом уже давно не воспринимается клиентами вне рамок современных дистанционных систем обслуживания, - отметила директор по корпоративному бизнесу РГС Банка Анна Гордеева. - Запуск мобильного приложения "РГС Банк Бизнес" стал одним из этапов развития технологической платформы банка и значимых элементов в рамках построения омниканальной модели продаж кредитной организации".

"Использование мобильных приложений - удел не только физических лиц. Все активнее с мобильных устройств управляют счетами компании и предприниматели. В линейке наших решений для юридических лиц есть и мобильный банк для бизнеса. Мы гордимся этим приложением и рады, что его выбирает для своих корпоративных клиентов все большее количество банков. Оно действительно заслуживает этого", - прокомментировал директор по продажам компании BSS Виталий Патешман.