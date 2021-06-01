Средний размер автокредита в Приволжье составил 745 тысяч рублей

РГС Банк, банк для автомобилистов, подвел итоги I квартала 2021 года в Приволжском федеральном округе.

РГС Банк - банк для автомобилистов - подвел итоги деятельности за I квартал 2021 года в Приволжском федеральном округе. На 31 марта 2021 года кредитный портфель банка в регионе превысил 11,3 млрд рублей, продемонстрировав прирост на 15% за квартал. Средства клиентов банка в ПФО составили 6,4 млрд рублей.

Наиболее значимые результаты были достигнуты в рамках стратегического направления развития - автокредитования: за первые три месяца 2021 года портфель автокредитов вырос на 20%, до 7,5 млрд рублей. Портфель потребительских кредитов также продемонстрировал рост до 3,0 млрд рублей (прирост на 7%).

В 2021 году банк продолжил активное развитие продуктовой линейки для целевой аудитории - автомобилистов. Клиенты РГС Банка получили возможность купить новые автомобилей марки Geely на специальных условиях, за счет субсидирования ставки производителем. Кроме того, был запущен проект по курьерской доставке дебетовых карт, в том числе Дорожной карты с бесплатным тест-драйвом и повышенным кешбэком в категории "Авто". Это возможность получить не просто банковскую карту, но и с ее помощью - доступ в ДБО и к целому перечню продуктов, которые оформляются онлайн.

Сегодня в РГС Банке автовладелец может получить финансирование практически под любые потребности: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, на покупку транспорта у дилера и у частного лица, автокредит с остаточным платежом или просто кредит наличными на покупку авто. Покупатель вправе выбрать, готов ли он подтверждать доход, вносить первоначальный взнос, оставлять авто в залог или оформлять страхование, - от этого будут зависеть условия предложенной ему кредитной программы. Кроме этого, РГС Банк предложил автовладельцам ряд сервисных партнерских продуктов, которые могут быть интересны на любом этапе владения автомобилем и в рамках повседневной деятельности.

Средняя сумма автокредита в РГС Банке, оформленного в ПФО в I квартале 2021 года, составила 745 тыс. руб. рублей сроком на пять лет, в том числе 1 млн рублей на новую машину и 574 тыс. рублей на авто с пробегом. Наиболее популярными моделями, оформляемыми в кредит, стали Kia, Hyundai, Lada как среди новых машин, так и среди подержанных автомобилей.

Сеть РГС Банка в Приволжском Федеральном округе представлена 158 точками продаж в виде классических отделений и офисов на базе крупнейших автосалонов и дилерских центров в 10 регионах округа. Продолжается трансформация банковской региональной сети в направлении "легких" беcкассовых офисов обслуживания в формате пит-стопов. В них посетили могут оформить весь спектр финансовых продуктов и сервисных услуг партнеров, а в ближайшем будущем получат возможность завершить цифровые продажи от онлайн-агрегаторов и даже провести сделку с финансированием покупки автомобиля.