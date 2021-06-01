Машиностроители Самарской области вошли в пятерку лидеров СоюзМаша России

Во вторник, 1 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в работе отчетно-выборного съезда Союза машиностроителей России под председательством Сергея Чемезова.

Цель съезда - подвести итоги деятельности СоюзМаша за 2016-2021 гг. и определить векторы развития на ближайшую пятилетку.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что в прошлом году основные усилия промышленного сектора были направлены на борьбу с пандемией, создание и развитие предприятий, которые отвечают за обеспечение "антиковидной" продукцией наших граждан и системы здравоохранения



"Вместе с тем машиностроительные заводы, фабрики, цеха и конвейеры также продолжали работу даже в самые сложные дни. И сегодня, пользуясь возможностью, хотел бы отдельно всех вас поблагодарить за отзывчивость к просьбам государства, ответственность и профессионализм. Сообща нам удалось сберечь занятость, реализовать текущие проекты и инвестиционные программы перспективного развития", - отметил Денис Мантуров.

Министр обозначил основные задачи, стоящие перед отраслью. Так, в транспортной сфере машиностроителям необходимо осуществить переход к машинам с низким углеродным следом, активно внедрять технологии автономной навигации на речном транспорте, развивать производство "беспилотников", реализовывать "зеленые проекты", повышая экологичность производимой продукции.

Об итогах деятельности СоюзМаша и его региональных отделений за последние пять лет рассказал председатель, генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов. Он подчеркнул, что в настоящее время реготделения функционируют в 72 субъектах РФ. При этом наиболее эффективно работают реготделения в Самарской, Тульской, Ростовской и Пензенской областях, Республике Башкортостан.

О том, как Самарской области удалось занять лидерские позиции, рассказал глава региона Дмитрий Азаров. Он отметил, что значительных успехов удалось добиться благодаря тесному сотрудничеству регионального, федерального правительства и СоюзМаша.

Также глава региона подчеркнул, что особую роль СоюзМаш России в развитии отрасли сыграл в период пандемии: "Среди мер поддержки от СоюзМаша я бы отметил и доступ производств к кредитам для пополнения оборотных средств с низкой процентной ставкой, докапитализацию Фонда развития промышленности, снижение требований к банковским гарантиям для участия в государственных торгах".

"Сегодня, подводя итоги, можно уверенно сказать, что благодаря совместной, слаженной работе удалось избежать развития наихудшего сценария, в том числе по нашему гиганту, АвтоВАЗу, - отметил Дмитрий Азаров на съезде. - При этом мы фиксируем не только стабилизацию, но и рост в тяжелом машиностроении, производстве машин и оборудования: в тяжелом машиностроении отгрузка продукции составила почти 105% по сравнению с 2019 годом, в производстве машин и оборудования - 118,3%. Индекс промышленного производства - 109,3%".

Глава региона отметил, что основная задача сейчас - сохранить взятую планку, восстановить спрос после турбулентности, а также запустить новый инвестиционный цикл. Здесь большую роль играет инициированный президентом страны нацпроект "Производительность труда".

"Мы с нашими коллегами из регионального отделения СоюзМаша договорились об активном участии в этом проекте, и сегодня 97 крупных предприятий (в том числе 48 машиностроительного комплекса) участвуют в реализации на территории Самарской области. В 2019 году рост производительности на крупных и средних предприятиях губернии составил 8,3%", - рассказал губернатор.

Еще одно важнейшее направление совместной деятельности СаюзМаша и руководства Самарской области - развитие инновационного потенциала губернии через укрепление связей НОЦ "Инженерия будущего" и отраслевых предприятий.

О векторах развития на ближайшие пять лет проинформировал первый вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев. Он отметил, что ключевая задача Союза заключается в создании условий для успешного достижения целей развития страны, утвержденных в июльском указе президента РФ. Исходя из этого определены четыре направления развития Союза. Это реализация национальных проектов, внедрение инновационных технологий в производство; законотворческая деятельность; развитие профессионального образования и привлечение талантливой молодежи в промышленной сектор; выработка новых мер поддержки.

"На обеспечение технологического суверенитета страны нацелены научно-образовательные центры мирового уровня. Мы активно участвовали в их формировании как индустриальные партнеры и как друзья этих центров. Большие ожидания у нас связаны с НОЦ в Туле и Самаре, учитывая их оборонную направленность", - подчеркнул Владимир Гутенев.

По итогам съезда состоялось голосование по выбору руководящих и контрольно-ревизионного органов Общероссийской общественной организации и Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз машиностроителей России". Большинством голосов руководителем профессионального объединения переизбран Сергей Чемезов.