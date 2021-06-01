Машиностроители Самарской области вошли в пятерку лидеров СоюзМаша России

Во вторник, 1 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в работе отчетно-выборного съезда Союза машиностроителей России под председательством Сергея Чемезова.
Цель съезда - подвести итоги деятельности СоюзМаша за 2016-2021 гг. и определить векторы развития на ближайшую пятилетку.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что в прошлом году основные усилия промышленного сектора были направлены на борьбу с пандемией, создание и развитие предприятий, которые отвечают за обеспечение "антиковидной" продукцией наших граждан и системы здравоохранения
"Вместе с тем машиностроительные заводы, фабрики, цеха и конвейеры также продолжали работу даже в самые сложные дни. И сегодня, пользуясь возможностью, хотел бы отдельно всех вас поблагодарить за отзывчивость к просьбам государства, ответственность и профессионализм. Сообща нам удалось сберечь занятость, реализовать текущие проекты и инвестиционные программы перспективного развития", - отметил Денис Мантуров.
Министр обозначил основные задачи, стоящие перед отраслью. Так, в транспортной сфере машиностроителям необходимо осуществить переход к машинам с низким углеродным следом, активно внедрять технологии автономной навигации на речном транспорте, развивать производство "беспилотников", реализовывать "зеленые проекты", повышая экологичность производимой продукции.
Об итогах деятельности СоюзМаша и его региональных отделений за последние пять лет рассказал председатель, генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов. Он подчеркнул, что в настоящее время реготделения функционируют в 72 субъектах РФ. При этом наиболее эффективно работают реготделения в Самарской, Тульской, Ростовской и Пензенской областях, Республике Башкортостан.
О том, как Самарской области удалось занять лидерские позиции, рассказал глава региона Дмитрий Азаров. Он отметил, что значительных успехов удалось добиться благодаря тесному сотрудничеству регионального, федерального правительства и СоюзМаша.
Также глава региона подчеркнул, что особую роль СоюзМаш России в развитии отрасли сыграл в период пандемии: "Среди мер поддержки от СоюзМаша я бы отметил и доступ производств к кредитам для пополнения оборотных средств с низкой процентной ставкой, докапитализацию Фонда развития промышленности, снижение требований к банковским гарантиям для участия в государственных торгах".
"Сегодня, подводя итоги, можно уверенно сказать, что благодаря совместной, слаженной работе удалось избежать развития наихудшего сценария, в том числе по нашему гиганту, АвтоВАЗу, - отметил Дмитрий Азаров на съезде. - При этом мы фиксируем не только стабилизацию, но и рост в тяжелом машиностроении, производстве машин и оборудования: в тяжелом машиностроении отгрузка продукции составила почти 105% по сравнению с 2019 годом, в производстве машин и оборудования - 118,3%. Индекс промышленного производства - 109,3%".
Глава региона отметил, что основная задача сейчас - сохранить взятую планку, восстановить спрос после турбулентности, а также запустить новый инвестиционный цикл. Здесь большую роль играет инициированный президентом страны нацпроект "Производительность труда".
"Мы с нашими коллегами из регионального отделения СоюзМаша договорились об активном участии в этом проекте, и сегодня 97 крупных предприятий (в том числе 48 машиностроительного комплекса) участвуют в реализации на территории Самарской области. В 2019 году рост производительности на крупных и средних предприятиях губернии составил 8,3%", - рассказал губернатор.
Еще одно важнейшее направление совместной деятельности СаюзМаша и руководства Самарской области - развитие инновационного потенциала губернии через укрепление связей НОЦ "Инженерия будущего" и отраслевых предприятий.
О векторах развития на ближайшие пять лет проинформировал первый вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев. Он отметил, что ключевая задача Союза заключается в создании условий для успешного достижения целей развития страны, утвержденных в июльском указе президента РФ. Исходя из этого определены четыре направления развития Союза. Это реализация национальных проектов, внедрение инновационных технологий в производство; законотворческая деятельность; развитие профессионального образования и привлечение талантливой молодежи в промышленной сектор; выработка новых мер поддержки.
"На обеспечение технологического суверенитета страны нацелены научно-образовательные центры мирового уровня. Мы активно участвовали в их формировании как индустриальные партнеры и как друзья этих центров. Большие ожидания у нас связаны с НОЦ в Туле и Самаре, учитывая их оборонную направленность", - подчеркнул Владимир Гутенев.
По итогам съезда состоялось голосование по выбору руководящих и контрольно-ревизионного органов Общероссийской общественной организации и Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз машиностроителей России". Большинством голосов руководителем профессионального объединения переизбран Сергей Чемезов.
Последние комментарии
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!