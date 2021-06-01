Депутатам губдумы представили доклад о работе правительства Самарской области в 2020 году

Во вторник, 1 июня, на заседании Самарской губернской думы председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов представил депутатам отчет о деятельности кабинета министров за минувший год. Доклад о результатах работы правительства представляется в думу ежегодно, в соответствии с Уставом Самарской области.

"Вы наверняка помните, что, когда в конце апреля прошлого года я выступал перед вами с отчетом о работе правительства за предыдущий период, пандемия уже набирала обороты и становилось очевидным, что она серьезно повлияет и на здоровье граждан и на процессы, происходящие в экономике и социальной сфере. Действительно, прошедший год был исключительно непростым. Пандемия стала серьезным вызовом и испытанием для всего мира, нашей страны и нашего региона. Поэтому губернатору Самарской области, правительству региона необходимо было принимать оперативные и выверенные решения, чтобы удержать региональную экономику от падения, поддержать трудовые коллективы, предприятия и, конечно, наиболее нуждающихся в помощи жителей области", — отметил глава регионального кабмина в начале выступления.

Однако благодаря слаженной, конструктивной работе Правительства и депутатского корпуса удалось избежать негативных сценариев развития ситуации.

"Нам удалось локализовать экономический кризис в отдельных отраслях и не допустить его распространения на все сферы жизнедеятельности. Благодаря своевременным и взвешенным решениям по предоставлению федеральных и региональных мер поддержки экономика Самарской области пострадала меньше, чем оценивалось нами в начале эпидемии. Мы удержали планку в 1,6 трлн. рублей по валовому региональному продукту. В сопоставимых ценах он снизился на 4,3%, это лучше прогнозных значений весны 2020 года", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Председатель правительства рассказал о мерах поддержки промышленности региона в период пандемии. 23 предприятия Самарской области были включены в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Объем полученных федеральных субсидий и льготных займов на пополнение оборотных средств превысил 6,5 млрд рублей.

По итогам года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг превысил 1,5 трлн рублей.

Различные меры поддержки в 2020 году были оказаны 85 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей региона. Они получили в совокупности около 35,9 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов в виде субсидий и льготных кредитов.

По поручению губернатора Самарской области на 640 млн руб. был увеличен уставный капитал Гарантийного фонда Самарской области, что позволило разработать и реализовать новые программы поддержки на льготных условиях.

На региональном уровне для всех субъектов малого бизнеса были продлены сроки уплаты налоговых платежей. Снижена ставка по УСН для ряда пострадавших отраслей на 2020 год.

"В результате предпринимаемых мер, несмотря на сложнейшие условия для малого бизнеса, численность занятых в этой сфере с учетом самозанятых (а их на сегодняшний день уже более 57 тысяч) не только не сократилась, но и увеличилась на 7,5%. Сегодня в малом бизнесе работают 533 тысячи человек, это 31,8% экономически активного населения региона", — отметил глава областного правительства.

Значительные усилия были направлены на борьбу с безработицей. В мероприятиях по программам поддержки занятости (это и переобучение, и временные, общественные работы, и оказание активной помощи в трудоустройстве) в 2020 году приняли участие более 110 тыс. человек. Трудоустроено за год при содействии службы занятости населения 45 тыс. граждан, обратившихся с целью поиска подходящей работы.

В службе занятости на сегодняшний день зарегистрировано 24,6 тыс. человек, уровень официальной безработицы снизился до 1,47%. При этом количество вакансий составляет 44,5 тыс. единиц. То есть сегодня в среднем на 55 безработных имеется 100 вакансий.

В настоящее время перед правительством региона стоит задача довести уровень зарегистрированной безработицы до 0,8% от экономически активного населения, то есть вернуться к докризисным значениям.