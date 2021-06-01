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В Самарской области с начала июня почти 10 тыс. детей заедут в детские оздоровительные лагеря

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области стартовала летняя оздоровительная кампания. С 1 по 6 июня первые смены откроются в 32 лагерях, в них заедут 9800 ребят. Всего этим летом в лагерях региона смогут отдохнуть более чем 44 тыс. детей, в том числе почти 9500 из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В этом году в Самарской области, помимо лагерей дневного пребывания, будут работать 50 организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе 15 лагерей санаторного типа, которые функционируют круглогодично. В каждом из них планируется провести три-четыре смены продолжительностью 21 и 24 календарных дня.

Право на бесплатную путевку имеют дети в возрасте от 6 до 17 лет включительно, проживающие на территории Самарской области, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Стоимость льготной путевки зависит от типа организации детского отдыха и условий комфорта.

Так, в летние оздоровительные лагеря можно получить льготу в размере 40% от стоимости путевки. Для родителей она обойдется в сумму от 6852 рублей. В санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия льгота составит 50% от стоимости путевки. За нее нужно будет заплатить сумму от 12906 рублей.

 "Решение об открытии летних смен принято оперативным штабом в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Самарской области. В этом году есть особенности проведения летней оздоровительной кампании - детские центры, в соответствии с рекомендациями эпидемиологов, будут работать с 75%-й загрузкой", - подчеркнула министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

Заезды организованы по тем же принципам, что и в прошлом году. Все дети и сотрудники в организации отдыха должны заехать одновременно. Перед сменой работники лагерей обязательно проходят обследование на новую коронавирусную инфекцию, тот, кто задействован в  пищеблоке, - на наличие вирусных возбудителей кишечных инфекций. Ежедневно и сотрудникам, и отдыхающим будут измерять температуру. С учетом погодных условий большинство мероприятий будет организовываться на улице, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе. Массовые мероприятия, в том числе родительские дни, исключат.

Сегодня, в День защиты детей, первая смена открылась в лагере санаторного типа "Электроник-Дубрава". Он находится в сосновом бору на берегу реки Волги в 20 километрах от Тольятти. На территории лагеря расположены игровые, детские и спортивные площадки, летняя эстрада, актовый зал, беседки на открытом воздухе, современный бассейн.

"Мы провели подготовительные работы. Убрались в корпусах, провели обработку территорий, все сотрудники прошли медицинскую комиссию. Для организации досуга у нас достаточно спортивных площадок, есть и бассейн, два актовых зала. Есть все для отрядных мероприятий, а для ребят подготовлена насыщенная программа", - рассказывает директор детского лагеря Надежда Рамазашвили.

Во время работы первой смены продолжительностью в 24 дня в этом лагере  отдохнет порядка 400 детей. Всего здесь запланировано проведение трех смен на 1200 детей. С начала года в детском санатории уже отдохнули 500 ребят.

Отметим, что в нашем регионе у родителей ежегодно есть возможность приобрести для детей льготные путевки на время каникул. Новые возможности для организации детского отдыха дает программа детского туристического кешбэка, инициированная президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Программа стартовала 25 мая. В ней участвуют лагеря из разных регионов страны. В Самарской области - пока это 10 лагерей. Среди них - "Салют" (две организации с таким названием, в том числе на Мехзаводе), "Березки", "Космос-2", "Россия", "Лесной", "Звездочка", пансионат "Радуга", санаторий "Сергиевские минеральные воды", Кинель-Черкасский санаторий "Колос".

Все желающие могут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря, участвующие в программе, на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Поездку в лагерь нужно оплатить только картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. После этого в течение пяти дней половина от цены путевки автоматически вернется на карту.

Список лагерей-участников программы детского туристического кешбэка можно найти на портале мирпутешествий.рф в разделе - "Детские лагеря". Жители Самарской области могут ознакомиться со списком организаций по ссылке.

Отправить детей в лагерь можно будет в течение всего лета, с возможностью вернуться до 15 сентября.

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