На озере в с. Лопатино утонул пожилой рыбак

Во вторник, 1 июня, на озере у с. Лопатино Волжского района пропал 67-летний мужчина. На его поиски выезжал водолазный отряд специального назначения, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.

Родственники пропавшего обнаружили на берегу озера его вещи и лодку. Днем ранее мужчина отправился на рыбалку. Он подготовил и спустил на воду надувную лодку, которую порывом ветра стало уносить на середину озера, и мужчина вплавь бросился за ней. Из-за переохлаждения он утонул.

В 12:20 на место происшествия отправились спасатели отряда специального назначения. Пропавшего мужчину водолаз обнаружил на удалении 70 м от берега на глубине трех метров.