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Банк "Открытие": почти три четверти детей ПФО пользуются соцсетями, две трети родителей считают это главной детской проблемой

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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72% детей ПФО пользуются соцсетями. Причем 71% жителей округа считают то, что дети проводят слишком много времени в интернете и соцсетях, главной детской проблемой. Таковы результаты опроса*, который банк "Открытие" провел к Международному дню защиты детей 1 июня.

Час-два в день проводят в соцсетях 58% детей и подростков Приволжья. 47% — большую часть своего свободного времени. 39% заходят в соцсети несколько раз в день, но ненадолго.

57% детей региона проводят время без соцсетей: 7% из них родители запрещают пользоваться соцсетями или детям неинтересно находится в социальных сетях, 50% еще просто рано там сидеть (так считают родители).

Из соцсетей дети Приволжья чаще всего пользуются YouTube (55%), ВКонтакте (53%), TikTok (35%) и Инстаграм (32%). Для сравнения Facebook используют только 9% детей и подростков ПФО.

Три главных проблемы детей региона, по мнению опрошенных (можно было давать больше одного ответа), это слишком большое время, проводимое в интернете и соцсетях (71%), недостаток физической активности (60%), а также недостаток общения и друзей (55%). Игроманию назвали 45% респондентов, качество образования в школах — 40%, отсутствие желания учиться — 36%, доступность сигарет и наркотиков — 31%. По мнению 21% жителей округа, главной проблемой детей является буллинг — травля в школе.

26% детей ПФО не посещают никаких дополнительных занятий. При этом самым популярным видом дополнительных занятий для детей в Приволжье, как и по всей стране, по-прежнему остаются спортивные секции (плавание, футбол, теннис и др.) — их посещает 38% детей и подростков. 21% ходят в развивающие секции для дошкольников. 16% — в художественные секции. В фитнес-клубы ходят 10% детей и подростков, дополнительно посещают занятия по компьютерной грамотности 9% детей. По 8% детей и подростков занимаются иностранными языками и ходят в музыкальную школу. Математические кружки посещают 6% детей и подростков округа.

Треть жителей Приволжья (30%) не тратят деньги на дополнительные занятия детей. У 13% эти траты составляют не более 1000 рублей в месяц, до 5 тысяч рублей в месяц тратит 46% опрошенных, до 10 тысяч — 6%, свыше 10 тысяч — 6%.

*Опрос проведен банком "Открытие" 19–24 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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