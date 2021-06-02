Госдума приняла закон о бесплатном подключении к газу

Первый этап подключений будет проведен до 2023 года, второй - до 2030 года.

"Сегодня газификация в стране иногда происходит так, что люди, взяв ипотеку и построив дом, берут потребительский кредит для того, чтобы провести к своему дому газ. Президент подчеркнул, что газ должен быть подведен бесплатно, в смысле люди не должны за это платить", - сказал руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов.

Он добавил, что после принятия закона правительство должно подготовить ряд нормативно-правовых документов, которые определят исполнителей и порядок газификации, а также установят ее сроки.

Изменения, разработанные партией, значительно упрощают решение вопроса с газификацией в регионах, где не всегда достаточно средств для этого.

Депутат Самарской губернской думы Владимир Субботин, член комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды, отметил: "Благодаря инициативе "Единой России", принятой правительством, сроки газификации сократятся, а единый региональный оператор будет контролировать и отвечать за подведение газа "до забора". Сейчас уровень газификации Самарской области - один из самых высоких в стране (более 99%, для городов - 99,1%, в сельской местности - 99,5%).

В регионе действует программа развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года, в рамках которого предусмотрено значительное увеличение инвестиций более чем на 500%. Планируется провести техническое перевооружение девяти газораспределительных станций, будут построены межпоселковые газопроводы. Появятся возможности для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в Волжском и Сергиевском районах, будут созданы условия для газификации населенных пунктов в Безенчукском, Волжском, Красноярском и Сызранском районах".

Закон с изменениями "Единой России" может быть рассмотрен в Совете Федерации уже 2 июня, сообщил заместитель секретаря Генсовета партии Дмитрий Кобылкин.

"Он вводит новые понятия: "единый оператор газификации", "региональный оператор газификации", - которые совместно с региональными органами власти будут осуществлять развитие газификации территорий нашей страны. И, соответственно, реализовывать сами работы по подключению", - заключил Дмитрий Кобылкин.

Напомним, в апреле "Единая Россия" по итогам поездки врио замсекретаря Генсовета партии Дмитрия Кобылкина в Тверскую область обратилась к президенту РФ с инициативой о бесплатном подключении людей к газу. Глава государства сообщил о поддержке предложений партии в послании и поручил Кабмину обеспечить до 2023 года бесплатное подключение в территориях, где это технически возможно.