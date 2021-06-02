Банк "Открытие": до встречи президентов России и США курс рубля останется в диапазоне 73-73,5 за доллар

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Индекс валют развивающихся стран MSCI продолжает движение рамках повышательного тренда - на прошлой неделе он превысил 1750 пунктов и сейчас продолжил обновлять исторические максимумы. В прошлый раз столь высоких значений индекс достигал в преддверии европейского долгового кризиса 2011 г. и перед объявлением Дональдом Трампом торговой войны с Китаем. Индекс уверенно рос с конца 90-х годов прошлого века до кризиса 2008 года, после чего интерес к развивающимся рынкам существенно ослаб.