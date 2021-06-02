Самарец предстанет перед судом за то, что неоднократно угрожал убить жену

В Самаре отправили в суд для рассмотрения уголовное дело 40-летнего местного жителя, обвиняемого в пяти эпизодах по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"), сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, супруги, живущие в квартире на ул. М.Авейде, неоднократно ссорились. Во время конфликтов пьяный мужчина с ножом в руках угрожал жене убийством. Свидетелями этих инцидентов становились соседи, они пытались сами усмирить дебошира.

По словам 35-летней потерпевшей, она не сообщала о происшествиях в полицию, так как надеялась, что супруг исправится. Когда угрозы повторились, женщина обратилась к участковому. Полицейский опросил заявительницу и очевидцев конфликтов и провел беседу с ее мужем. Мужчина не отрицал вины и подтвердил, что во всех случаях перед конфликтами выпивал.