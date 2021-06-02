Самарец предстанет перед судом за то, что неоднократно угрожал убить жену

В Самаре отправили в суд для рассмотрения уголовное дело 40-летнего местного жителя, обвиняемого в пяти эпизодах по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"), сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, супруги, живущие в квартире на ул. М.Авейде, неоднократно ссорились. Во время конфликтов пьяный мужчина с ножом в руках угрожал жене убийством. Свидетелями этих инцидентов становились соседи, они пытались сами усмирить дебошира.
По словам 35-летней потерпевшей, она не сообщала о происшествиях в полицию, так как надеялась, что супруг исправится. Когда угрозы повторились, женщина обратилась к участковому. Полицейский опросил заявительницу и очевидцев конфликтов и провел беседу с ее мужем. Мужчина не отрицал вины и подтвердил, что во всех случаях перед конфликтами выпивал.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!