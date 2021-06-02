Жителя Самары подозревают в вовлечении подростка в наркопреступление

В Самаре возбудили уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетней в преступление, сообщает прокуратура Промышленного района Самары.

По версии следствия, некий Д. уговорил несовершеннолетнюю поучаствовать в покушении на сбыт не менее чем 72 г наркотика MDMA.

Расследование уголовного дела продолжается.