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Девелопмент Строительство и недвижимость

Управляющий заработал на продаже ТЦ "Парк Хаус" почти 40 млн рублей

МОСКВА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурсный управляющий ООО "Арес Недвижимость", владевшего частью самарского ТЦ "Парк Хаус", Евгений Ехлаков заработал 39,6 млн руб. процентов по вознаграждению. Такую сумму утвердил Арбитражный суд Москвы.

Фото: Владимир Котмишев

Напомним, вторую очередь ТЦ "Парк Хаус" (28,68 тыс. кв. м) и земельный участок под всем торговым объектом в рамках банкротства выкупило ООО "ФизРазвитие", входящее в корпорацию "РосРегион Развитие" Сергея Плотникова. Компания согласилась приобрести объекты по максимальной цене - 694 млн рублей. Договор купли-продажи был заключен 5 октября.

Недвижимость находилась в залоге Райффайзенбанка, которому "Арес Недвижимость" задолжала $52,77 млн (3,04 млрд руб.). Кредит выдавался на покупку площадей в ТЦ "Парх Хаус", земли под ним и нежилого здания (спортивной раздевалки) на пересечении ул. 22-го Партсъезда и Московского шоссе.

За счет аренды и последующей продажи самарского объекта банкрот удовлетворил требования банка на 909 млн рублей. Тем самым конкурсный управляющий заработал себе вознаграждение на 39,6 млн рублей.

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А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

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вангую... теперь там будет сбербанк

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Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой

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Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.

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