Управляющий заработал на продаже ТЦ "Парк Хаус" почти 40 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО "Арес Недвижимость", владевшего частью самарского ТЦ "Парк Хаус", Евгений Ехлаков заработал 39,6 млн руб. процентов по вознаграждению. Такую сумму утвердил Арбитражный суд Москвы.

Напомним, вторую очередь ТЦ "Парк Хаус" (28,68 тыс. кв. м) и земельный участок под всем торговым объектом в рамках банкротства выкупило ООО "ФизРазвитие", входящее в корпорацию "РосРегион Развитие" Сергея Плотникова. Компания согласилась приобрести объекты по максимальной цене - 694 млн рублей. Договор купли-продажи был заключен 5 октября.

Недвижимость находилась в залоге Райффайзенбанка, которому "Арес Недвижимость" задолжала $52,77 млн (3,04 млрд руб.). Кредит выдавался на покупку площадей в ТЦ "Парх Хаус", земли под ним и нежилого здания (спортивной раздевалки) на пересечении ул. 22-го Партсъезда и Московского шоссе.

За счет аренды и последующей продажи самарского объекта банкрот удовлетворил требования банка на 909 млн рублей. Тем самым конкурсный управляющий заработал себе вознаграждение на 39,6 млн рублей.