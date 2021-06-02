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ВТБ представит новую модель цифровой сделки на вторичном рынке недвижимости

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ проведет деловую сессию в рамках Всероссийского жилищного конгресса в Сочи — крупнейшего мероприятия в сфере недвижимости. На сессии 10 июня банк представит новые ипотечные программы для клиентов, а также модель онлайн-покупки квартир на вторичном рынке недвижимости.

ВТБ уже более года реализует полностью дистанционные ипотечные сделки при приобретении недвижимости на первичном рынке, запустив такую возможность для клиентов в разгар пандемии. До конца 2021 года банк планирует расширить возможность проведения дистанционных сделок на все виды ипотечных продуктов. Важным шагом в направлении станет модель цифровой сделки по приобретению недвижимости на вторичном рынке.

Новый процесс пройдет полностью в дистанционном формате и будет реализован ВТБ через личный кабинет на платформе экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (проект группы ВТБ). Ее специалист выезжает к клиенту и владельцу квартиры, выпускает для них электронные подписи. Затем риелтор сформирует договор купли-продажи и направит его покупателю и продавцу. Участники сделки подписывают документы на платформе "Метр квадратный", после чего пакет в цифровом виде направляется в Росреестр. После этого продавец получает деньги за сделку. На первом этапе онлайн-покупка квартиры на вторичном рынке будет возможна полностью за счет собственных средств клиентов.

Кроме того, в деловой программе ВТБ эксперты рынка поделятся опытом и обсудят будущее рынка недвижимости после отмены ипотеки с господдержкой, портрет ипотечного заемщика и его потребительские характеристики, сформированные во время пандемии. В рамках мероприятия обсудят дистанционные расчеты по сделкам, цифровые сервисы и возможности для организации эффективных продаж, а также поговорят о новых продуктовых решениях для партнеров и клиентов банка.

На сессии "Матч звезд рынка недвижимости" выступят топ-менеджеры банка, руководители ведущих российских девелоперских компаний и агентств недвижимости. Среди спикеров выступят Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса — вице-президент ВТБ, Ирина Качурина, начальник управления партнерских ипотечных программ — вице-президент ВТБ, Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (проект группы ВТБ), Юрий Никитчук, начальник управления клиентских продаж и ипотеки ПИК, Ильдар Хусаинов, директор агентства недвижимости "Этажи", Рим Хасанов, основатель агентства недвижимости "Перспектива 24", Ирина Доброхотова, Председатель совета директоров "Бест-новострой", Александр Чернокульский, генеральный директор АН "Жилфонд", Максим Мельников, генеральный директор сервиса по поиску жилья "ЦИАН", Илона Соболева, президент Уральской палаты недвижимости.

В рамках деловой программы конгресса также пройдет секция "Обратная сторона эскроу и проектного финансирования: робкая критика белого и пушистого". В ходе дискуссии представители банковской отрасли обсудят тему открытия и обслуживания эскроу-счетов, поговорят про работу с депонентами и бенефициарами в новой системе продаж, а также о предложениях по совершенствованию системы государственной поддержки жилищного строительства. Спикерами от банка ВТБ выступят Елена Егорцева, руководитель направления управления "Ипотечное кредитование", и Иван Розинский, руководитель департамента кредитования регионального бизнеса ГБЛ СМБ — старший вице-президент ВТБ.

Сочинский Всероссийский жилищный конгресс пройдет с 7 по 11 июня состоится. На нем пройдет свыше 400 мероприятий, которые охватывают жилищное и загородное строительство, ипотечное кредитование, риелторский бизнес, онлайн-сервисы и профобразование. Тренинги и мастер-классы ведут признанные эксперты и лидеры мнений рынка недвижимости в сфере продаж, переговоров, новых технологий и управления персоналом. Ежегодно конгресс собирает свыше 4,5 тысячи участников из всех регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, связанных с рынком недвижимости. ВТБ является генеральным банком-спонсором конгресса.

Подробнее узнать о мероприятии и ознакомиться с его программой можно на сайте мероприятия.

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