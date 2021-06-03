В Самарской области может появиться новое крупное производство лекарств

В Самарской области рассматривают возможность появления нового масштабного производства лекарственных препаратов. Об этом стало известно во время работы делегации региона на Петербургском экономическом форуме-2021.
Первый день работы ПМЭФ принес важную для региона новость - в Самарской области может появиться новое крупное производство лекарственных препаратов.
Накануне, 2 июня, состоялись переговоры о реализации фармацевтического проекта с одной из крупнейших фармацевтических компаний страны. Об итогах встречи рассказал глава самарского правительства Виктор Куряшов.
"Объективные преимущества, которые у нас есть (налоговые льготы, бесплатное подключение к инженерным коммуникациям, квалифицированные кадры), конечно, заинтересовали крупнейшего игрока российского рынка, - сообщил первый вице-губернатор.- Мы договорились, что после форума к нам приедет делегация специалистов и на месте посмотрит конкретные локации для размещения крупного производства лекарственных препаратов".
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.