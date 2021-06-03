В Самарской области может появиться новое крупное производство лекарств

В Самарской области рассматривают возможность появления нового масштабного производства лекарственных препаратов. Об этом стало известно во время работы делегации региона на Петербургском экономическом форуме-2021.

Первый день работы ПМЭФ принес важную для региона новость - в Самарской области может появиться новое крупное производство лекарственных препаратов.

Накануне, 2 июня, состоялись переговоры о реализации фармацевтического проекта с одной из крупнейших фармацевтических компаний страны. Об итогах встречи рассказал глава самарского правительства Виктор Куряшов.

"Объективные преимущества, которые у нас есть (налоговые льготы, бесплатное подключение к инженерным коммуникациям, квалифицированные кадры), конечно, заинтересовали крупнейшего игрока российского рынка, - сообщил первый вице-губернатор.- Мы договорились, что после форума к нам приедет делегация специалистов и на месте посмотрит конкретные локации для размещения крупного производства лекарственных препаратов".