АО "Транснефть-Приволга" получило положительное заключение Главгосэкспертизы на проект реконструкции трубопровода

АО "Транснефть-Приволга" получило положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" на реализацию проекта по реконструкции участка магистрального нефтепровода (МН) Гурьев - Куйбышев.

Работы пройдут на территории Волжского района Самарской области. В рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия будет выполнена реконструкция трубопровода длиной 1,8 км на участке от пл. "Самара" до Новокуйбышевского НПЗ. Цель - поддержание высокой надежности инфраструктуры, обеспечение бесперебойной транспортировки нефти.

При проектировании были соблюдены требования действующих нормативных документов ПАО "Транснефть", федерального законодательства в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

При реализации проекта будет выполнена подземная прокладка участка трубопровода диаметром 720 мм. Реконструируемый участок пересекает автодороги, в том числе участок федеральной трассы Самара - Оренбург, а также надземные и подземные коммуникации. Переходы через автодороги будут выполняться путем прокладки в защитном футляре труб диаметром 1020 мм с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием.

Для строительства участка нефтепровода приняты трубы класса прочности не ниже К56 с толщиной стенки 8 мм (второго уровня качества). На проектируемом участке установка узлов линейной запорной арматуры не предусматривается. Работы планируется начать в 2022 году.