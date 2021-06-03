АО "Транснефть-Приволга" получило положительное заключение Главгосэкспертизы на проект реконструкции трубопровода

АО "Транснефть-Приволга" получило положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" на реализацию проекта по реконструкции участка магистрального нефтепровода (МН) Гурьев - Куйбышев.
Работы пройдут на территории Волжского района Самарской области. В рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия будет выполнена реконструкция трубопровода длиной 1,8 км на участке от пл. "Самара" до Новокуйбышевского НПЗ. Цель - поддержание высокой надежности инфраструктуры, обеспечение бесперебойной транспортировки нефти.
При проектировании были соблюдены требования действующих нормативных документов ПАО "Транснефть", федерального законодательства в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.
При реализации проекта будет выполнена подземная прокладка участка трубопровода диаметром 720 мм. Реконструируемый участок пересекает автодороги, в том числе участок федеральной трассы Самара - Оренбург, а также надземные и подземные коммуникации. Переходы через автодороги будут выполняться путем прокладки в защитном футляре труб диаметром 1020 мм с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием.
Для строительства участка нефтепровода приняты трубы класса прочности не ниже К56 с толщиной стенки 8 мм (второго уровня качества). На проектируемом участке установка узлов линейной запорной арматуры не предусматривается. Работы планируется начать в 2022 году.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее