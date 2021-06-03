В Самарской области будут судить безработного "закладчика" из Жигулевска

В Жигулевский городской суд Самарской области для рассмотрения направили уголовное дело 46-летнего безработного местного жителя, которого обвиняют в распространении наркотиков.
По данным регионального ГУ МВД, осенью 2020 г. подозреваемого задержали в Самаре, в его квартире и гараже изъяли 94 свертка с 172,69 г амфетамина; 11,6 г метамфетамина; 9,6 г производного N-метилофедрона. По версии правоохранителей, мужчина собирался сбыть наркотики через тайники.
Помимо этого, в мобильнике мужчины обнаружили информацию об уже сделанных 26 "закладках" в гаражных массивах Жигулевска. В итоге из этих тайников полицейские извлекли N-метилофедрон, метамфетамин и марихуану общей массой более 224 граммов.
Задержанный признал вину.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!