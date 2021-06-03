В Самарской области будут судить безработного "закладчика" из Жигулевска

В Жигулевский городской суд Самарской области для рассмотрения направили уголовное дело 46-летнего безработного местного жителя, которого обвиняют в распространении наркотиков.

По данным регионального ГУ МВД, осенью 2020 г. подозреваемого задержали в Самаре, в его квартире и гараже изъяли 94 свертка с 172,69 г амфетамина; 11,6 г метамфетамина; 9,6 г производного N-метилофедрона. По версии правоохранителей, мужчина собирался сбыть наркотики через тайники.

Помимо этого, в мобильнике мужчины обнаружили информацию об уже сделанных 26 "закладках" в гаражных массивах Жигулевска. В итоге из этих тайников полицейские извлекли N-метилофедрон, метамфетамин и марихуану общей массой более 224 граммов.

Задержанный признал вину.