В Самаре будут судить банду вымогателей

В Самаре отправили в суд уголовное дело шести мужчин 25-44 лет, обвиняемых в вымогательствах и грабеже, сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, с марта по май 2020 г. 44-летний уроженец одной из соседних республик, гражданин РФ, проживающий в Самаре, создал ОПГ из людей, в основном занимающихся боевыми единоборствами.

Злоумышленники выбирали жертвами предпринимателей, занимающихся строительством. Так, участники ОПГ по указанию организатора требовали 1 млн руб. у двоих руководителей строительных компаний за разрешение финансового спора с другой фирмой. Злоумышленники применяли силу к потерпевшим, например, они завладели автомобилем потерпевшего стоимостью более миллиона руб. и находившимся в машине имуществом на сумму 24 тыс. рублей.

Подозреваемых задержали при силовой поддержке СОБР "Омега". Сейчас участники банды заключены под стражу.

Уголовные дела по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж") направлены в Промышленный районный суд Самары.