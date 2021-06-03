В Самаре будут судить банду вымогателей

В Самаре отправили в суд уголовное дело шести мужчин 25-44 лет, обвиняемых в вымогательствах и грабеже, сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, с марта по май 2020 г. 44-летний уроженец одной из соседних республик, гражданин РФ, проживающий в Самаре, создал ОПГ из людей, в основном занимающихся боевыми единоборствами.
Злоумышленники выбирали жертвами предпринимателей, занимающихся строительством. Так, участники ОПГ по указанию организатора требовали 1 млн руб. у двоих руководителей строительных компаний за разрешение финансового спора с другой фирмой. Злоумышленники применяли силу к потерпевшим, например, они завладели автомобилем потерпевшего стоимостью более миллиона руб. и находившимся в машине имуществом на сумму 24 тыс. рублей.
Подозреваемых задержали при силовой поддержке СОБР "Омега". Сейчас участники банды заключены под стражу.
Уголовные дела по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж") направлены в Промышленный районный суд Самары.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!