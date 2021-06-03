Россельхозбанк снижает ставку по льготной ипотеке до 5,55% годовых

Россельхозбанк снижает ставку по программе "Ипотека с господдержкой" на 0,20 п.п. до 5,55% годовых. Новая ставка действует с 31 мая 2021 года.

"В связи с постоянно меняющимся состоянием финансового рынка Россельхозбанк оперативно корректирует стратегию ипотечного кредитования, чтобы жители страны имели доступ к качественным услугам и продуктам, обусловленными современными условиями и возможностями финансовой инфраструктуры. По итогам первого квартала почти четверть всех ипотечных кредитов банка выдано по льготной ставке, и мы ожидаем дальнейшего роста доли кредитов по программе "Ипотека с господдержкой" в ипотечном портфеле РСХБ после снижения ставки", - прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО "Россельхозбанк" Юлия Деменюк.

Оформить льготный ипотечный кредит на покупку новостройки можно на срок до 30 лет, с первоначальным взносом свыше 15% от стоимости будущей квартиры.

Минимальная ставка по кредиту составляет 5,55% годовых и сохраняется на весь срок кредита.

Максимальная сумма кредита для жителей г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 12 млн рублей, для жителей других регионов - 6 млн рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 июля 2021 года включительно.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечного кредита, а также перечнем ключевых застройщиков-партнеров банка, можно в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте АО "Россельхозбанк".