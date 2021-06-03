Банк "Открытие" и дочерняя структура АФК "Система" договорились о сотрудничестве в региональных концессионных проектах

В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума банк "Открытие" заключил соглашение о сотрудничестве с ООО "Системные концессии" (АФК "Система") по реализации инвестиционных проектов в регионах на принципах концессии.
Документ подписали старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие" Екатерина Чиркова и председатель совета директоров ООО "Системные концессии" Олег Мамаев.
Цель соглашения - построение и укрепление сотрудничества сторон в реализации региональных проектов государственно-частного партнерства и развитие социальной и производственной инфраструктуры.
Запланировано сотрудничество сразу в нескольких социально значимых отраслях: инфраструктура детского отдыха и здравоохранение. Это позволит ускорить запуск важных для регионов проектов и создать качественную инфраструктуру на оптимальных условиях.
Срок действия соглашения - три года.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.