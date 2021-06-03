Какая судьба ждет новый бизнес Николая Тарана

В конце апреля на московской выставке "НЕФТЕГАЗ-2021" было подписано соглашение о создании консорциума "Промышленные технологии рециклинга металлов". В него вошли ООО "ТрансЛом", АО "НП "Подольсккабель", ЗАО "Фосфохим", НИИ "Севкабель" и ПТР Сервис. С одной стороны - явление для кабельного рынка новое, с другой - объединение предприятий в вертикально интегрированный холдинг - дело хорошее. Консолидация возможностей дает консорциуму сильную позицию на рынке рециклинга нефтепогружного кабеля, однако…

Да здравствует консорциум?

Инициатором создания консорциума стал Николай Таран, владелец управляющей компании "Промышленные технологии рециклинга" и не только, давно вынашивавший идею расширения бизнеса. В его активе - ЗАО "Фосфохим" и через цепочку юрлиц - НИИ "Севкабель". А фирма "ТрансЛом" управляется его зятем Марком Зоткиным. Все бы ничего, только судьба предприятий, которые прежде принадлежали не любящему "светиться" бизнесмену, наводит на грустные мысли.

Наши коллеги из КП внимательно изучили, что происходило с попавшим в свое время под санацию "Автовазбанком" и банкротящимся сейчас "РОССКАТом", и пришли к определенным выводам.

Кто же виноват?

В сложившемся плачевном положении "РОССКАТа" Таран обвиняет банки и госкорпорации, якобы атаковавшие холдинг путем финансовых требований. Однако, судя по документам и материалам судебных дел, проблемы начались после того, как налоговые службы выявили многочисленные махинации и вывод средств из предприятия в пользу Тарана (об этом говорится в решениях по делам А55-1636/2019 и А55-1656/2019) и доначислили более 1,7 млрд "оптимизированных" налогов.

Из материалов дел следует, что им были созданы многочисленные технические структуры, якобы поставлявшие сырье "РОССКАТу" и получавшие готовую продукцию. То есть, по бумагам, холдинг лишь оказывал услуги переработки, а не занимался полноценным производством и реализацией своей продукции.

Разнообразные "прокладки" (ООО "ЛОМО", ООО "Ферросплавы", ООО "Металлресурс", ООО "РОССКАТ-Сырье", ООО "РОССКАТ-Сервис и другие) получали средства на операционную деятельность от самого "РОССКАТа" посредством транзитных платежей, то есть переброски денег со счета на счет под видом различных займов, выдачи векселей и так далее. В итоге выручка от реализации готовой продукции, облагаемая НДС, подменялась выручкой от услуг по переработке сырья, это уже совсем другие деньги.

Великий комбинатор!

Налоговая проверка пришла к выводу о том, что была создана схема "агрессивного налогового планирования", которая включила в цепочку технические компании.

Такие схемы успешно работали на заре зарождения российского бизнеса до 2000-х годов. Сегодня ФНС легко выявляет такие "партнерские" цепочки и выводит их организаторов на чистую воду.

АвтоВазБанк под контролем Тарана был отличным инструментом для транзакций такого рода с последующим выведением прибыли на личные счета организатора или аффилированных ему компаний, считают журналисты "КП" и приводят цитату из судебного решения:

"ООО "РОССКАТ-Капитал" 11.01.2016 перечисляет денежные средства в размере 213245 тысяч рублей Тарану Николаю Васильевичу с назначением платежа "возврат взноса в уставный капитал". При этом Таран Николай Васильевич 22.05.2015 был переизбран председателем Совета директоров ОАО "АвтоВазБанк", в котором фактически осуществлялся транзит денежных средств. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что денежные средства были выведены через цепочку подконтрольных фирм на личный расчетный счет Тарана Николая Васильевича. Катанка и аноды не приобретались, а действия всех указанных выше организаций, участвовавших в транзите денежных средств в адрес конечного получателя, -Тарана Николая Васильевича - являются согласованными".

Закономерный финал

Сколько веревочке ни виться… В один не прекрасный день "АВБ" был вынужден признать себя банкротом. Для спасения банка в рамках санации он перешел под контроль "Промсвязьбанка", а затем - банка "Траст", а государству пришлось вливать в оздоровление "АВБ" миллиарды рублей.

Таран не дает интервью и не комментирует ситуацию с подконтрольными компаниями. Но и без его комментариев очевидно, что именно претензии ФНС стали "спусковым крючком" в судьбе кредитной организации. Ему отказали в рефинансировании кредитов из-за налоговых рисков. "Сбербанк" не стал пересматривать ставки по процентам, а ФНС не пошла на мировое соглашение по уплате взысканной суммы и не дала рассрочку по исполнению решения суда. Со счетов "РОССКАТа" стали списываться деньги в счет долга - и предприятие попросту встало.

Ситуацию с банкротством некогда преуспевающего предприятия оценили в правительстве Самарской области, признав ошибочными действия "прежнего менеджмента в финансовом управлении предприятием АО "РОССКАТ", что нарастило его кредиторскую задолженность и привело к законным претензиям со стороны налоговых органов по неуплате значительного объема налоговых платежей в федеральный бюджет.

Версии событий

У журналистов, подробно разбиравшихся в ситуации, сложилась своя версия событий, которая нам кажется вполне убедительной. Николай Таран, не справившись с управлением, попытался избавиться от проблем путем передачи активов "Трасту" в рамках санации "АвтоВазБанка", структуры которого являлись собственниками "РОССКАТа". В первое время он сохранял руководство, но урегулировать ситуацию так и не смог, после чего реанимировать предприятия пришлось самому "Трасту".

Шанс на оздоровление "РОССКАТа" все-таки есть. Новые собственники планируют выделить имущественный комплекс и найти заинтересованного инвестора из кабельной промышленности, чтобы включить его в имеющуюся производственную деятельность. Благо, кандидат уже найден, однако… Сделке мешает все тот же бывший владелец, у которого осталась часть акций. Он оспаривает процедуры ликвидации юрлица, необходимые для завершения реорганизации "РОССКАТа", чем тормозит процесс его скорейшей реанимации.

О "Вертикали", "Пятом элементе" и "Импегнате"

Кредиты на строительство торгово-офисного центра "Вертикаль" выдавал все тот же "АвтоВазБанк". И судя по судебным материалам, здесь действовала та же финансовая схема. ООО "Вертикаль" вернуть деньги не смогло. В итоге его задолженность перед "Трастом" составляет сумму около 2,7 млрд рублей. Таран выступал поручителем по кредитам, взятым на строительство недвижимости, и, по сведениям "Комсомолки", пытался перекинуть финансовую ответственность на "РОССКАТ". Однако в итоге "Вертикаль" пришла к банкротству, а счета и имущество Тарана в рамках этого дела арестованы.

Точно такая же финансовая история произошла с ЖСК "Пятый элемент", в который путем различных сделок через сеть аффилированных ООО вкачивались деньги "РОССКАТа". Впоследствии "РОССКАТ" за счет векселей ЖСК "Пятый элемент", ЖСК "Стройальянс", ООО "Импегната" приобрел долю в ООО "Импегната" за 3,1 млрд рублей у кипрской CIALLY LTD, подконтрольной самому Тарану, то есть средства "РОССКАТа" фактически переправились на счета офшора.

В сухом остатке

Ну как тут не предположить, что консорциум вполне может ожидать аналогичная судьба? С таким подходом к делу его инициатора перспектива более чем очевидна.

Причем в ускоренном режиме - счета арестованы, а тут еще иск к контролировавшим "АвтоВазБанк" лицам на 113 млрд рублей. Дела невеселые.

А что же сейчас происходит с "РОССКАТом"? По мнению конкурсного управляющего предприятия Александра Волчкова, шансов на сохранение в нынешнем виде у холдинга уже не осталось:

"Согласно предварительным выводам финансового анализа состояния должника можно с уверенностью сказать, что при существующей кредиторской задолженности АО "РОССКАТ", в том числе по налоговым обязательствам, с учетом имеющихся активов предприятия, восстановление платежеспособности завода не представляется возможным, что не позволяет АО "РОССКАТ" сохранить производство".

Изучая документы, управляющий приходит к выводу, что руководство совершало сделки, невыгодные должнику, и намеревается подать заявления в суд об их оспаривании, а также о привлечении к субсидиарной ответственности Николая Тарана и иных лиц, контролировавших "РОССКАТ".

Управляющий не сомневается, что финансовый анализ деятельности предприятия выявит конкретные действия, направленные на доведение предприятия до банкротства, а также определит круг лиц, причастных к этому, чтобы привлечь их к суду.

И если в действиях контролирующих должника лиц будут содержаться признаки уголовно наказуемых деяний, то с ними будут разбираться правоохранительные органы.