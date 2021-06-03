Банк "Открытие" и Mail.ru Group помогут малому и среднему бизнесу перейти в цифру

В рамках ХХIV Петербургского международного экономического форума банк "Открытие" и Mail.ru Group подписали меморандум о сотрудничестве в области поддержки и развития малого и среднего бизнеса.
Документ подписали заместитель президента - председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова и вице-президент Mail.ru Group по B2B коммерции и операционному управлению Элина Исагулова.
Компании планируют разрабатывать решения на базе технологий и сервисов Mail.ru Group, включая облачную платформу Mail.ru Сloud Solutions, технологии искусственного интеллекта, чтобы помогать МСП-сектору развиваться и переводить бизнес в цифровую среду.
"В группе "Открытие" обслуживается более чем 530 тысяч предпринимателей, ориентированных на дистанционное обслуживание и использование цифровых каналов. Мы также помогаем компаниям МСП в цифровизации их бизнеса и считаем это одним из приоритетов своей деятельности. Для этого банк создал бесплатный образовательный портал Open Academy, на котором мы предлагаем клиентам пройти цифровой чек-ап бизнеса. Третий год подряд для участников мы проводим исследование "Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса", демонстрирующее основные точки роста для их бизнеса. Совместно с лидерами IT-индустрии банк также проводит бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса" о том, как успешно перейти в цифру, автоматизировать свой бизнес и продвигать свой бизнес в интернете. Уверена, что в партнерстве с Mail.ru Group мы сможем сделать еще больше", - прокомментировала Надия Черкасова, заместитель президента - председателя правления банка "Открытие".
Команда интернет-холдинга будет помогать банку развивать IT-экспертизу и внедрять высокотехнологичные решения, чтобы создавать удобные онлайн-сервисы для предпринимателей и помогать им успешно развивать свое дело. Партнеры планируют тестировать новые технологии и проводить совместные мероприятия для обмена опытом с игроками рынка и представителями малого и среднего бизнеса.
"Сегодня более чем 3 млн предпринимателей развивают свое дело на наших ресурсах - в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Понимая задачи и потребности малого бизнеса, совместно с партнерами мы создаем простые инструменты, которые помогают компаниям расти и развиваться даже в нестабильное время. Уверены, что вместе с профессиональной командой банка "Открытие" мы поможем бизнесу получить реальную поддержку и практически полезную помощь, с которой предприниматели смогут получить качественно новые для себя результаты", - комментирует Элина Исагулова, вице-президент Mail.ru Group, B2B коммерция и операционное управление.
Для реализации положений меморандума компании создадут совместную рабочую группу. Срок действия документа не ограничен.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.