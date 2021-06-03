Банк "Открытие" и Группа Синара подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между банком "Открытие" и Группой Синара. Подписи под документом поставили президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский и президент - председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.
Соглашением предусмотрено сотрудничество в различных направлениях, в числе которых финансирование текущей и инвестиционной деятельности, предоставление гарантий и аккредитивов, реализация конверсионных сделок и др. Одним из приоритетных пунктов является совместное развитие туристско-рекреационного кластера "Архыз". Подписание соглашения о намерениях по развитию туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории всесезонного курорта "Архыз" состоялось в декабре, в нем приняли участие первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Михаил Бабич, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский и генеральный директор Курортов Северного Кавказа Хасан Тимижев.
"Банк "Открытие" продолжает развивать плодотворное сотрудничество с крупнейшим межотраслевым холдингом - Группой Синара. Мы рады объединить усилия с активным и профессиональным игроком в сфере туризма, железнодорожного машиностроения и девелопмента. Уверен, что такое партнерство обеспечит успех в совместных проектах", - прокомментировал Михаил Задорнов.
"Группа Синара реализует проект в Архызе с 2006 года. Сегодня это курорт международного уровня, один из самых востребованных в России: в сезоне 2020-2021 его посетили больше 500 000 человек. Очевидно, что потенциал курорта не исчерпан: здесь появится новая горнолыжная, коммерческая инфраструктура, будут возведены дополнительные места для размещения туристов. Уверен, что сегодняшнее соглашение откроет возможности как для развития курорта "Архыз", так и для реализации других крупных инфраструктурных проектов Группы Синара", - отметил Дмитрий Пумпянский.
Соглашение о сотрудничестве вступило в силу с момента подписания и действует в течение трех лет.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.