Банк "Открытие" и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве

3 июня в ходе Петербургского международного экономического форума банк "Открытие" и госкорпорация "Росатом" заключили соглашение о сотрудничестве в финансировании проектов в области атомной энергетики.
Документ подписали президент - председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Соглашение предоставляет госкорпорации возможность воспользоваться широким спектром финансовых услуг, сервисов и продуктов группы "Открытие". Среди них - проектное финансирование, организация публичных заимствований, факторинговое и лизинговое финансирование, а также другие услуги.
"Госкорпорация "Росатом" - стратегический партнер "Открытия", и наше сотрудничество с каждым годом укрепляется. Мы продолжим участие в финансировании проектов госкорпорации, отдельно отмечу поддержку крупнейшей ядерной стройки мира - сооружение АЭС "Аккую" в Турции", - прокомментировал Михаил Задорнов.
"Мы сосредоточим наше сотрудничество с банком "Открытие" на развитии инструментов устойчивого ("зеленого") финансирования. Речь идет о проектах строительства АЭС, которые вносят свой вклад в решение климатической программы, а также о проекте программы развития ядерной медицины и технологий, о проекте создания инфраструктуры для обращения с отходами I и II классов опасности, программы "Цифровизация" и о других проектах, связанных с нашей деятельностью, поддерживающей цели устойчивого развития", - отметил Алексей Лихачев.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.