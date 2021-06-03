Банк "Открытие" и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве

3 июня в ходе Петербургского международного экономического форума банк "Открытие" и госкорпорация "Росатом" заключили соглашение о сотрудничестве в финансировании проектов в области атомной энергетики.

Документ подписали президент - председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Соглашение предоставляет госкорпорации возможность воспользоваться широким спектром финансовых услуг, сервисов и продуктов группы "Открытие". Среди них - проектное финансирование, организация публичных заимствований, факторинговое и лизинговое финансирование, а также другие услуги.

"Госкорпорация "Росатом" - стратегический партнер "Открытия", и наше сотрудничество с каждым годом укрепляется. Мы продолжим участие в финансировании проектов госкорпорации, отдельно отмечу поддержку крупнейшей ядерной стройки мира - сооружение АЭС "Аккую" в Турции", - прокомментировал Михаил Задорнов.

"Мы сосредоточим наше сотрудничество с банком "Открытие" на развитии инструментов устойчивого ("зеленого") финансирования. Речь идет о проектах строительства АЭС, которые вносят свой вклад в решение климатической программы, а также о проекте программы развития ядерной медицины и технологий, о проекте создания инфраструктуры для обращения с отходами I и II классов опасности, программы "Цифровизация" и о других проектах, связанных с нашей деятельностью, поддерживающей цели устойчивого развития", - отметил Алексей Лихачев.