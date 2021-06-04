Умер почетный гражданин Самарской области Владимир Каданников

В четверг, 3 июня, в Москве умер бывший гендиректор АвтоВАЗа Владимир Каданников.

Он родился в 1941 году. В разные годы занимал должности президента, генерального директора, председателя совета директоров ОАО "АвтоВАЗ". В 2005 г. покинул пост председателя совета директоров с официальной формулировкой "в связи с уходом на пенсию".

Соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Каданникова выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"От правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Васильевича Каданникова - почетного гражданина Самарской области, Героя Социалистического Труда, бывшего генерального директора и председателя совета директоров АвтоВАЗа. Это невосполнимая утрата для всей губернии и страны в целом", - отмечается в тексте соболезнования.

Глава региона напомнил, что во многом благодаря усилиям Владимира Каданникова АвтоВАЗ в самые трудные для страны годы сохранил свои высококвалифицированные кадры и производственную базу, что послужило основой для дальнейшего развития флагмана автомобилестроительной отрасли России.

"Для АвтоВАЗа и губернии в целом Владимир Каданников - это человек-эпоха. За годы созидательного труда Владимир Васильевич зарекомендовал себя профессионалом высочайшего уровня, успешным руководителем, остро чувствующим ответственность за судьбу предприятия и его сотрудников, а также города и области, где он жил и работал. Его вклад в социально-экономическое развитие Тольятти трудно переоценить", - подчеркивает глава региона.

"Впоследствии на посту первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Владимир Васильевич, отвечая за координацию работы всей промышленности, способствовал укреплению экономического потенциала и Самарской области. О его заслугах перед губернией и страной свидетельствуют многочисленные награды и звания", - добавил Дмитрий Азаров.