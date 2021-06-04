Умер почетный гражданин Самарской области Владимир Каданников

В четверг, 3 июня, в Москве умер бывший гендиректор АвтоВАЗа Владимир Каданников.
Он родился в 1941 году. В разные годы занимал должности президента, генерального директора, председателя совета директоров ОАО "АвтоВАЗ". В 2005 г. покинул пост председателя совета директоров с официальной формулировкой "в связи с уходом на пенсию".
Соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Каданникова выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"От правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Васильевича Каданникова - почетного гражданина Самарской области, Героя Социалистического Труда, бывшего генерального директора и председателя совета директоров АвтоВАЗа. Это невосполнимая утрата для всей губернии и страны в целом", - отмечается в тексте соболезнования.
Глава региона напомнил, что во многом благодаря усилиям Владимира Каданникова АвтоВАЗ в самые трудные для страны годы сохранил свои высококвалифицированные кадры и производственную базу, что послужило основой для дальнейшего развития флагмана автомобилестроительной отрасли России.
"Для АвтоВАЗа и губернии в целом Владимир Каданников - это человек-эпоха. За годы созидательного труда Владимир Васильевич зарекомендовал себя профессионалом высочайшего уровня, успешным руководителем, остро чувствующим ответственность за судьбу предприятия и его сотрудников, а также города и области, где он жил и работал. Его вклад в социально-экономическое развитие Тольятти трудно переоценить", - подчеркивает глава региона.
"Впоследствии на посту первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Владимир Васильевич, отвечая за координацию работы всей промышленности, способствовал укреплению экономического потенциала и Самарской области. О его заслугах перед губернией и страной свидетельствуют многочисленные награды и звания", - добавил Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.