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Банк "Открытие" готов участвовать в реализации приоритетных региональных проектов Самарской области

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" и правительство Самарской области в рамках ХХIV Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент - председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Реализация соглашения поможет решать вопросы социально-экономического развития региона и повышения качества жизни. Банк готов участвовать в строительстве и реконструкции школ и детских садов, дорожной инфраструктуры в рамках концессий.

Еще одним приоритетом бизнеса банка в Самарской области является усиление взаимодействия с застройщиками по проектному финансированию и эскроу-счетам для увеличения степени доступности жилья в регионе.

Банк "Открытие" также готов кредитовать региональный и муниципальные бюджеты, выступать организатором облигационных займов и участвовать в реализации проекта "Карта жителя Самарской области". Бюджетникам банк предоставляет специальные условия по ипотеке и рефинансированию кредитов наличными, обслуживанию карт.

Президент - председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов: "Самарская область - важный и значимый регион России, один из ключевых для бизнеса банка "Открытие". Область является лидером по реализации не только крупных инфраструктурных проектов в нашей стране, но и менее масштабных, однако имеющих большое значение для ее жителей. Мы видим потенциал для расширения сотрудничества, и я убежден, что наш опыт и совместная работа пойдут на пользу социально-экономическому развитию региона".

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: "Безусловно, мы можем говорить о синергии: область успешно реализует масштабные проекты, у банка "Открытие" также накоплен большой опыт в их реализации с применением механизмов ГЧП. Мы видим огромный потенциал для сотрудничества в данной сфере. Успехи банка "Открытие", уже достигнутые им в работе с малым и средним бизнесом, а также гарантийным фондом нашего региона, имеют не только надежную историю, но и перспективы для развития. По отзывам предпринимательского сообщества, банк адаптивен и клиентоориентирован. Сегодня именно такой подход является залогом успеха и расширения сотрудничества".

В настоящее время банк "Открытие" представлен девятью офисами в трех населенных пунктах Самарской области. Совокупный портфель активов банка в регионе на 31 марта 2021 года составил 11 млрд рублей, объем размещенных средств клиентов - 17,6 млрд рублей. Банк "Открытие" обслуживает около 44 тысяч розничных клиентов и около пяти тысяч представителей МСБ Самары и области. Банк планомерно развивает инфраструктуру обслуживания: открываются обновленные современные офисы, в которых можно получить услуги всех компаний группы "Открытие", увеличивается число банкоматов и терминалов.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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