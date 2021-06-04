Банк "Открытие" готов участвовать в реализации приоритетных региональных проектов Самарской области

Банк "Открытие" и правительство Самарской области в рамках ХХIV Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент - председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Реализация соглашения поможет решать вопросы социально-экономического развития региона и повышения качества жизни. Банк готов участвовать в строительстве и реконструкции школ и детских садов, дорожной инфраструктуры в рамках концессий.

Еще одним приоритетом бизнеса банка в Самарской области является усиление взаимодействия с застройщиками по проектному финансированию и эскроу-счетам для увеличения степени доступности жилья в регионе.

Банк "Открытие" также готов кредитовать региональный и муниципальные бюджеты, выступать организатором облигационных займов и участвовать в реализации проекта "Карта жителя Самарской области". Бюджетникам банк предоставляет специальные условия по ипотеке и рефинансированию кредитов наличными, обслуживанию карт.

Президент - председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов: "Самарская область - важный и значимый регион России, один из ключевых для бизнеса банка "Открытие". Область является лидером по реализации не только крупных инфраструктурных проектов в нашей стране, но и менее масштабных, однако имеющих большое значение для ее жителей. Мы видим потенциал для расширения сотрудничества, и я убежден, что наш опыт и совместная работа пойдут на пользу социально-экономическому развитию региона".

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: "Безусловно, мы можем говорить о синергии: область успешно реализует масштабные проекты, у банка "Открытие" также накоплен большой опыт в их реализации с применением механизмов ГЧП. Мы видим огромный потенциал для сотрудничества в данной сфере. Успехи банка "Открытие", уже достигнутые им в работе с малым и средним бизнесом, а также гарантийным фондом нашего региона, имеют не только надежную историю, но и перспективы для развития. По отзывам предпринимательского сообщества, банк адаптивен и клиентоориентирован. Сегодня именно такой подход является залогом успеха и расширения сотрудничества".

В настоящее время банк "Открытие" представлен девятью офисами в трех населенных пунктах Самарской области. Совокупный портфель активов банка в регионе на 31 марта 2021 года составил 11 млрд рублей, объем размещенных средств клиентов - 17,6 млрд рублей. Банк "Открытие" обслуживает около 44 тысяч розничных клиентов и около пяти тысяч представителей МСБ Самары и области. Банк планомерно развивает инфраструктуру обслуживания: открываются обновленные современные офисы, в которых можно получить услуги всех компаний группы "Открытие", увеличивается число банкоматов и терминалов.