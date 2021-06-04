Россельхозбанк и Российский экологический оператор создадут инфраструктуру по переработке твердых коммунальных отходов в АПК

Россельхозбанк и Российский экологический оператор подписали соглашение о совместной поддержке проектов по созданию инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО). Документ подписали Председатель Правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов и Генеральный директор ППК "РЭО" Денис Буцаев на полях XXIV Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Соглашение предполагает сотрудничество Россельхозбанка и Российского экологического оператора в анализе текущей ситуации с обращением твердых коммунальных отходов и определению основных проблем, связанных с их переработкой, на федеральном и региональном уровнях. Полученные результаты будут использованы сторонами для определения направлений и проектов по созданию и развитию инфраструктуры обращения с ТКО, которые могут получить инвестиционную поддержку.

Предусмотренные в рамках соглашения мероприятия будут направлены, в том числе на реализацию Федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" Национального проекта "Экология".

"Идёт масштабная реформа отрасли по переработке твердых бытовых отходов. В результате по всей стране должны закрыться более 15 тыс. свалок и полигонов. Это существенно снизит нагрузку на экологию сельских территорий и сохранит природные богатства. А главное — улучшит качество жизни миллионов людей. Кроме того, по расчетам Россельхозбанка, реформа позволит к 2030 году высвободить до 2 млн га земель, которые сейчас заняты мусорными полигонами", — заявил Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

По его словам, большой опыт РСХБ в проектном финансировании и реализации крупных инвестпроектов позволит эффективно финансировать и сопровождать реализацию проектов в области обращения с ТБО, природоохранные и экологические проекты.

"Тренд на устойчивое развитие затрагивает все сферы нашей жизни, все отрасли экономики. Сельское хозяйство не исключение. В этом секторе к 2030 году планируется увеличить долю вторичных материальных ресурсов до 50%. Для этого необходимо поддерживать проекты по переработке ТКО. И наше соглашение направлено на то, чтобы вовлечь участников сектора АПК в переработку и утилизацию отходов и поддерживать приоритетные проекты. Надеемся на плодотворное сотрудничество с коллегами из Россельхозбанка", — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.