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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" определило победителей конкурса профессионального мастерства

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги смотра-конкурса "Лучший по профессии". Ежегодное мероприятие проводилось в Самарской области на площадках Новокуйбышевского учебного комбината, станции смешения нефти и Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО).

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

За звание лучшего соревновались 56 представителей рабочих профессий из Бугурусланского, Самарского, Волгоградского, Саратовского районных нефтепроводных управлений (РНУ) и Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО).

Традиционно соревнования включали теоретический и практический этапы. При выполнении заданий члены конкурсных комиссий оценивали уровень подготовки участников.  Кроме того, особое внимание уделялось проверке знаний в области охраны труда и пожарной безопасности.

По результатам оценки знаний и практических навыков были определены победители — представители основных рабочих профессий нефтепроводной отрасли: трубопроводчик линейный, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, оператор нефтепродуктоперекачивающей станции, слесарь по ремонту технологических установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор товарный, лаборант химического анализа, оператор товарный по нефтепродуктам, электрогазосварщик, лаборант химического анализа по нефтепродуктам, водитель грузового автомобиля, машинист экскаватора. Впервые в профессиональном конкурсе участвовали охранники.

Победители представят АО "Транснефть - Приволга" в финальном этапе конкурса "Лучший по профессии" среди работников организаций системы ПАО "Транснефть". Он состоится в августе на производственных площадках АО "Транснефть - Сибирь" (г. Тюмень).

Конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" проводится в системе ПАО "Транснефть" с 2001 года. Цель — повышение престижа рабочих специальностей, совершенствование профессиональных умений и навыков, развитие творческого подхода к труду и стремления к карьерному росту.

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очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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