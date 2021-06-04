АО "Транснефть - Приволга" определило победителей конкурса профессионального мастерства

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги смотра-конкурса "Лучший по профессии". Ежегодное мероприятие проводилось в Самарской области на площадках Новокуйбышевского учебного комбината, станции смешения нефти и Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО).

За звание лучшего соревновались 56 представителей рабочих профессий из Бугурусланского, Самарского, Волгоградского, Саратовского районных нефтепроводных управлений (РНУ) и Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО).

Традиционно соревнования включали теоретический и практический этапы. При выполнении заданий члены конкурсных комиссий оценивали уровень подготовки участников. Кроме того, особое внимание уделялось проверке знаний в области охраны труда и пожарной безопасности.

По результатам оценки знаний и практических навыков были определены победители — представители основных рабочих профессий нефтепроводной отрасли: трубопроводчик линейный, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, оператор нефтепродуктоперекачивающей станции, слесарь по ремонту технологических установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор товарный, лаборант химического анализа, оператор товарный по нефтепродуктам, электрогазосварщик, лаборант химического анализа по нефтепродуктам, водитель грузового автомобиля, машинист экскаватора. Впервые в профессиональном конкурсе участвовали охранники.

Победители представят АО "Транснефть - Приволга" в финальном этапе конкурса "Лучший по профессии" среди работников организаций системы ПАО "Транснефть". Он состоится в августе на производственных площадках АО "Транснефть - Сибирь" (г. Тюмень).