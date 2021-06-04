Банк "Открытие" откроет ПАО "ТрансКонтейнер" кредитную линию на сумму до 5 млрд рублей

Банк "Открытие" и ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу компаний "Дело") заключили договор об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом до 5 млрд руб. сроком на 3 года.
Соответствующий документ в рамках Петербургского международного экономического форума подписали вице-президент "ТрансКонтейнера" по экономике и финансам Павел Скачков и старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие" Андрей Карасев.
Как отметил Андрей Карасев, "ТрансКонтейнер" уже является клиентом группы "Открытие". "Мы рады очередному этапу совместной работы с ведущим оператором железнодорожных контейнерных перевозок и ищем возможности для дальнейшего расширения сотрудничества. Такое партнерство позволит увеличить присутствие банка "Открытие" в транспортной отрасли", — добавил он.
"Мы рады расширить наше сотрудничество с "Открытием". Подписание договора обеспечит дополнительную подушку ликвидности для более гибкого управления денежным потоком "ТрансКонтейнера", — сообщил Павел Скачков.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.