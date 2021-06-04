Банк "Открытие" откроет ПАО "ТрансКонтейнер" кредитную линию на сумму до 5 млрд рублей

Банк "Открытие" и ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу компаний "Дело") заключили договор об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом до 5 млрд руб. сроком на 3 года.

Соответствующий документ в рамках Петербургского международного экономического форума подписали вице-президент "ТрансКонтейнера" по экономике и финансам Павел Скачков и старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие" Андрей Карасев.

Как отметил Андрей Карасев, "ТрансКонтейнер" уже является клиентом группы "Открытие". "Мы рады очередному этапу совместной работы с ведущим оператором железнодорожных контейнерных перевозок и ищем возможности для дальнейшего расширения сотрудничества. Такое партнерство позволит увеличить присутствие банка "Открытие" в транспортной отрасли", — добавил он.

"Мы рады расширить наше сотрудничество с "Открытием". Подписание договора обеспечит дополнительную подушку ликвидности для более гибкого управления денежным потоком "ТрансКонтейнера", — сообщил Павел Скачков.