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Федеральная власть Власть и политика

Владимир Путин выделил "хорошую динамику" инвестразвития Самарской области.

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 4 июня, во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ президент РФ Владимир Путин назвал среди лидеров развития Самарскую область. Главным критерием он обозначил инвестиционную активность регионов в условиях мировых испытаний ковид-ограничениями.

Чуть ранее при оглашении инвестрейтинга АСИ Самарская область также вошла в десятку лидеров России, заняв 8 место по итогам 2020 года. Для сравнения: в 2017 году регион был на 65-м месте, фактически в аутсайдерах.

Напомним, это уже второй форум подряд, на котором президент РФ упоминает наш регион среди лидеров развития. В 2019 году на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин также отметил впечатляющую динамику роста инвестиционной привлекательности Самарской области.

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