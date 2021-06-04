Банк "Открытие" профинансирует строительство крупного транспортно-логистического центра в Подмосковье на 7 млрд рублей

В рамках Петербургского международного экономического форума банк "Открытие" подписал соглашение с ООО "ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ" (ООО "ОТТ") о финансировании строительства мультимодального транспортно-логистического центра "Восточный" в подмосковном городе Электроугли. Для реализации этого проекта банк предоставит 7 млрд рублей.

Соглашение подписали старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие" Андрей Карасев и Председатель Совета директоров ООО "ОТТ" Александр Кахидзе.

ООО "ОТТ" — системообразующая организация российского транспортного комплекса. Совместно с ОАО "РЖД" и правительством Московской области компания продолжает реализацию инвестиционного проекта по созданию в восточной части Московского региона узлового мультимодального транспортно-логистического центра — ТЛЦ "Восточный" (соответствующее соглашение было подписано в 2017 году). Этот центр — один из крупнейших в России, его проектная мощность составляет 600 тысяч двадцатифунтовых контейнеров в год.

Созданная на сегодняшний день инфраструктура позволяет обрабатывать 300 тысяч контейнеров в год. Полное завершение строительства запланировано на конец августа 2021 года.

"Мы рады принять активное участие в реализации проекта всероссийского масштаба и начать сотрудничество с новой для нас крупной компанией в этой сфере, — прокомментировал Андрей Карасев. — Банк "Открытие" участвует в финансировании инфраструктурных проектов по всей России, в частности, в сфере транспорта. ТЛЦ "Восточный" позволит создать новые рабочие места и улучшить логистические цепочки поставок товаров в масштабах страны".