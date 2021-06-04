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Банк "Открытие" профинансирует строительство крупного транспортно-логистического центра в Подмосковье на 7 млрд рублей

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках Петербургского международного экономического форума банк "Открытие" подписал соглашение с ООО "ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ" (ООО "ОТТ") о финансировании строительства мультимодального транспортно-логистического центра "Восточный" в подмосковном городе Электроугли. Для реализации этого проекта банк предоставит 7 млрд рублей.

Соглашение подписали старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие" Андрей Карасев и Председатель Совета директоров ООО "ОТТ" Александр Кахидзе.

ООО "ОТТ" — системообразующая организация российского транспортного комплекса. Совместно с ОАО "РЖД" и правительством Московской области компания продолжает реализацию инвестиционного проекта по созданию в восточной части Московского региона узлового мультимодального транспортно-логистического центра — ТЛЦ "Восточный" (соответствующее соглашение было подписано в 2017 году). Этот центр — один из крупнейших в России, его проектная мощность составляет 600 тысяч двадцатифунтовых контейнеров в год.

Созданная на сегодняшний день инфраструктура позволяет обрабатывать 300 тысяч контейнеров в год. Полное завершение строительства запланировано на конец августа 2021 года.

"Мы рады принять активное участие в реализации проекта всероссийского масштаба и начать сотрудничество с новой для нас крупной компанией в этой сфере, — прокомментировал Андрей Карасев. — Банк "Открытие" участвует в финансировании инфраструктурных проектов по всей России, в частности, в сфере транспорта. ТЛЦ "Восточный" позволит создать новые рабочие места и улучшить логистические цепочки поставок товаров в масштабах страны".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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