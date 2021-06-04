Театр оперы и балета завершит сезон "Балом-маскарадом" и вечером балетов Владимира Бурмейстера

Самарский театр оперы и балета завершит юбилейный сезон 25 июня третьим премьерным спектаклем оперы "Бал-маскарад" и вечером балетов Владимира Бурмейстера ("Вариации", "Болеро", "Штраусиана") - 26 июня.

В опере "Бал-маскарад" партию главного героя, правителя Ричарда, исполнит тенор Илья Говзич (солист Ростовского театра). Партию Ренато, друга Ричарда, исполнит солист САТОБ Владимир Боровиков. Партию Амелии, жены Ренато, споет прима САТОБ, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Гайворонская. Партию прорицательницы Ульрики, встреча с которой меняет жизнь Ричарда, представит солистка САТОБ Анна Костенко. Партию Оскара, помощника Ричарда, готовит солистка Самарской оперы, народная артистка Республики Ингушетия Татьяна Горшкова.

Романтический балет "Вариации" на музыку Жоржа Бизе самарские зрители до этой постановки не видели.

"Болеро" на музыку Мориса Равеля ставили в Самаре дважды, но хореография Владимира Бурмейстера, перенесенная на сцену САТОБ народной артисткой СССР Маргаритой Дроздовой, показана впервые.

"Штраусиана", где на глазах зрителей возникает любовный треугольник из Актрисы, Поэта и его Возлюбленной, - единственный балет в хореографии Бурмейстера, который поставила в Куйбышеве Елена Ключарева. Премьера этой постановки состоялась ровно за 44 года до нынешней.

Билеты на оба спектакля стоимостью от 200 руб.можно купить в кассах театра и города, а также через сайт театра.