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Банк "Открытие" готов выступить партнером развития особой экономической зоны в Курганской области

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках Петербургского международного экономического форума банк "Открытие" и Курганская область заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документ подписали член правления банка "Открытие" Александр Пахомов и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Соглашение предусматривает совместную разработку и реализацию инвестиционных проектов. Банк "Открытие" будет финансировать инфраструктурные и социальные проекты, работать над повышением качества банковского обслуживания населения и предприятий, а также доступности финансовых услуг на территории Курганской области.

В настоящее время Курганской областью подготовлена заявка на создание особой экономической зоны. При положительном решении этого вопроса банк "Открытие" готов выступить финансовым партнером области по финансированию строительства необходимых для функционирования зоны объектов инфраструктуры, проводить экспертизу проектов государственно-частного партнерства, содействовать резидентам ОЭЗ в кредитовании и привлечении инвесторов.

Александр Пахомов, член правления банка "Открытие": "Банк "Открытие" считает развитие партнерских отношений с Курганской областью важным для обеих сторон. Мы готовы принять участие в финансировании проектов, связанных с созданием в Курганской области особой экономической зоны, оказывать финансовую поддержку местным предпринимателям и учреждениям социальной сферы. Уверен, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным и внесет достойный вклад в успешное развитие региона".По словам главы региона Вадима Шумкова, Курганская область сейчас активно развивается, и потому заинтересована в появлении новых партнёров. "Любой проект начинается с бизнес-плана и поиска источника финансирования. Поэтому наличие такого надёжного финансового партнёра положительно скажется на реализации новых проектов в любой сфере — будь то бизнес, социальная сфера, фермерство или инфраструктура", — отметил губернатор.

На 1 мая 2021 года розничный кредитный портфель банка "Открытие" в регионе составил 1,5 млрд рублей. Банк выступает надежным партнером бюджетных организаций региона — более 2 тысяч бюджетников получают заработную плату на счета в "Открытии". Всего в Курганской области более 6 тысяч зарплатных клиентов банка. Портфель вкладов физических лиц превысил 1,6 млрд рублей.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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